शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच सीकेएस कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गतिरोध शनिवार को और बढ़ गया. क्योंकि दोनों अपने रुख पर अड़े रहे. यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने 11 अगस्त को राज्यपाल के सचिव द्वारा जारी कुलपतियों की नियुक्ति के विज्ञापन को वापस ले लिया गया.

राज्यपाल ने विज्ञापन को बहाल कर दिया और आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दी. हालांकि, हिमाचल उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसमें दावा किया गया था कि समकक्ष पदों पर कार्यरत शिक्षकों को इस चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सरकार ने राज्यपाल सचिवालय से विज्ञापन वापस लेने का अनुरोध किया था, यह अनुरोध राज्य के कृषि मंत्री ने भी किया था. सरकार हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 में संशोधन के लिए एक विधेयक लाएगी, इसलिए तब तक विज्ञापन वापस ले लिया जाए".

सीएम सुक्खू ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से दोनों विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, और मंत्रिमंडल द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह राज्यपाल, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, वे उनका बहुत सम्मान करते हैं.

सीएम सुखविंदर ने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन विधेयक), 2023 को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ सुझावों के साथ इसे लंबे अंतराल के बाद वापस भेज दिया. 27 जुलाई को, मंत्रिमंडल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान संशोधन विधेयक लाने का निर्णय लिया. सुक्खू ने यह भी कहा कि कुछ अन्य विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित हैं और वह इस संबंध में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बात करेंगे.

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, "उन्होंने जो कुछ भी किया वह कानूनी था और विश्वविद्यालयों व राज्य के हित में अधिनियम के तहत था. यह जनता को तय करना है कि वह सही थे या नहीं. चूंकि उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, इसलिए वह इस मामले पर अब और कोई टिप्पणी नहीं करेंगे".

राज्यपाल ने यह भी बताया कि पालमपुर विश्वविद्यालय और सोलन विश्वविद्यालय में कुलपतियों के पद क्रमशः 21 अगस्त, 2023 और इस वर्ष 8 मई से रिक्त हैं.

हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से शुरू होगा, जिसके दौरान यह विधेयक पेश किया जाएगा. संशोधन 2023 का उद्देश्य कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकार को अधिक अधिकार देना था, लेकिन राज्यपाल ने विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दी और इसे सरकार को वापस भेज दिया.

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल में केंद्र से 93 हजार घर पीएम आवास योजना से मंजूर, 7 में से चार लाख दे रही केंद्र सरकार'