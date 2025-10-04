ETV Bharat / state

सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर इंडिया ब्लॉक के दलों का क्या है स्टैंड? पांच मंत्रियों के ग्रुप ने लोगों से की है बात

रांची: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में 575.1941 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सारंडा वन्यजीव अभयारण्य बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने स्थानीय लोगों की राय जानने के लिए सारंडा का दौरा भी किया है. इसी संदर्भ में ईटीवी भारत संवाददाता ने इसे लेकर सत्ताधारी पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रुख और सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय की भावनाओं को समझने की कोशिश की.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सारंडा पर पार्टी का रुख सरकार के फैसले में झलकता है. झामुमो के लिए जनभावनाओं का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े साल के जंगल की रक्षा की जानी चाहिए और साथ ही जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सारंडा में वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने और जनभावनाओं को ध्यान में रखने का निर्णय सरकार का है, और कोई और यह निर्णय नहीं ले सकता.

नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

राजद ने सारंडा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है. प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने कहा कि राजद ने हमेशा सर्वव्यापी विकास की वकालत की है. सरकार को मानव, पशुधन और वन्यजीवों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि वन्यजीव अभयारण्य का कोई विरोध नहीं होना चाहिए और सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सारंडा मुद्दे का समाधान जनता के साथ बातचीत और समन्वय के माध्यम से किया जाना चाहिए.

वहीं इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश सरकार के लिए है. कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की जनभावना है. इस पर पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है.