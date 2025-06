ETV Bharat / state

अबदुल्लाह आजम खान से 4 करोड़ 64 लाख की रिकवरी का आदेश; स्टांप ड्यूटी की चोरी से जुड़ा मामला - RAMPUR NEWS

अब्दुल्ला आजम खान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 12, 2025 at 8:24 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 9:54 AM IST 2 Min Read

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ वसूली की आरसी (Recovery Certificate) जारी की गई है. रामपुर के डीएम कार्यालय से 4 करोड़ 64 लाख रुपए वसूली के लिए यह आरसी जारी हुई है. स्टांप ड्यूटी की चोरी मामले में रामपुर के एडीएम (फाइनेंस) ने आरसी जारी करते हुए तहसील विभाग को अब्दुललाह आजम खान से वसूली किए जाने के निर्देश दिए हैं. यह पूरा मामला प्रॉपर्टी खरीद के दौरान कम स्टांप ड्यूटी देने से जुड़ा है. दरअसल, अब्दुल्लाह आजम खान ने बेनजीर और घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर की जमीनें खरीदी थीं, जिस पर जिलाधिकारी रामपुर द्वारा तय सर्किल रेट से कम स्टांप ड्यूटी देने का केस दर्ज कराया गया था. जिलाधिकारी रामपुर न्यायालय से 3 अप्रैल 2025 को कम स्टांप और स्टांप ड्यूटी चोरी के मामले में 4 करोड़ 64 लाख जुर्माना हुआ था. यह अब्दुल्लाह आजम ने अभी तक जमा नहीं किए हैं. इसी रकम की वसूली के लिए अब आरसी जारी की गई है. जांच के बाद लगा था जुर्माना: जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि अब्दुल्लाह आजम खान नें बेनजीर घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर की जमीन खरीदी थी. इसमें जिलाधिकारी द्वारा तय सर्किल रेट से कम का स्टांप लगाया गया था. मामले की जांच एसडीएम सदर द्वारा की गई थी. जांच के बाद जिलाधिकार न्यायालय में मुकदमा कमी स्टांप दर्ज हुआ. इसके बाद 3 अप्रैल 2025 को स्टांप ड्यूटी की चोरी के मामले में उन पर जुर्माना लगाया गया. अब्दुल्लाह आजम को लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपए जमा करने थे, जो उन्होंने तय समय में जमा नहीं किए. इस पर आगे की विधिक करवाई शुरू कर दी गई है. क्यों जारी की जाती है आरसी: जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति सरकारी पैसा जमा नहीं करता है, तो उसके लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है. इसी को हम मांग पत्र या आरसी कहते हैं. जिले के एडीएम वित्त ने अब्दुल्लाह आजम की तीनों प्रॉपर्टी के लिए अलग-अलग आरसी जारी की है. यह रकम कुल मिलाकर 4 करोड़ 64 लाख से ज्यादा है. यह आरसी तहसील भेज दी गई है. वहीं से रिकवरी की जाएगी. यह भी पढ़ें: पंचायत चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव, कुशीनगर को छोड़कर सभी जिला और विधानसभा इकाइयां भंग

