2 माह के बच्चे को वैक्सीन लगाने के लिए जान पर खेल गई स्टाफ नर्स, ऐसी छलांग लगाई देखते रह गए लोग - STAFF NURSE VIRAL VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में स्टाफ नर्स नाले को पार करती दिख रही है.

छलांग लगाकर नाला पार करती स्टाफ नर्स
छलांग लगाकर नाला पार करती स्टाफ नर्स (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 2:01 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच नदी नाले उफान पर हैं. प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि नदी नालों के किनारे न जाएं औ न ही इन्हें पार करने का प्रयास करें, लेकिन इसी बीच एक स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो मंडी जिले में सुधार पंचायत के गढ़ नाले का है. वीडियो में क्षेत्र में तैनात स्टाफ नर्स कमला उफनते नाले को कूदकर पार करती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नाला अपने पूरे उफान पर है और कमला नाले को पार करने के लिए एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर लंबी छलांग लगाती हैं. हल्की सी चूक या पांव फिसलने पर उनकी जान तक जा सकती थी, लेकिन कमला ने इसकी परवाह नहीं की और एक लंबी छलांग लगाकर नाला पार कर लिया.

जानलेवा हो सकता था कदम

ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. लोगों ने कमला के हौसले की तारीफ की है. वहीं, एक यूजर्स ने कमला की छलांग की तुलना हिरन से कर दी. यूजर ने लिखा हिरन की तरह जंप कर नाला पार करने का साहस खतरनाक हो सकता है, लेकिन मानवता के लिए किया गया ये प्रयास सराहनीय है. हालांकि कमला का ये प्रयास सराहनीय है, लेकिन ये कदम जानलेवा भी साबित हो सकता था. वीडियो में दिख रहा है कि जरा सा पांव फिसलने पर वो नाले में गिर सकती हैं और तेज बहाव उन्हें अपनी चपेट में ले सकता है. इस तरह की घटनाओं में पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है. सराज में हालही में एक नाले को पार करते वक्त महिला और पुरूष बह गए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया था. एक अन्य मामले में एक व्यक्ति की बहने से मृत्यु भी हुई है.

छलांग लगाकर नाला पार करती स्टाफ नर्स (VIDEO CREDIT: SOCIAL MEDIA)

मंडी जिले के टिक्कर गांव की रहने वाली स्टाफ नर्स कमला ने बताया कि 'मुझे डयूटी के लिए सुधार पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना था. गांव में बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए उफनते नाले को कूदकर पार करना पड़ा. कुछ दिन पहले क्षेत्र में भारी बारिश के कारण फुट ब्रिज टूट गए हैं, जिस कारण रोजाना ड्यूटी पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है. ड्यूटी के लिए रोजाना करीब चार किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है. इस तरह की चुनौतियां रोज आ रही हैं. कई जगह पर काफी दूर तक पैदल चलकर पहुंचना पड़ रहा है.'

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बह चुके हैं पुल

बता दें कि पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहारघाटी की सिल्हबुधानी और तरस्वाण पंचायत में हाल ही में भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. यहां कई सड़कें और फुट ब्रिज बह गए हैं जिस कारण लोगों को मजबूरी में इन खड्डों और नालों को ऐसे ही पार करना पड़ रहा है. आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सीएमओ ने की तारीफ

सीएमओ डॉ. दीपाली जसवाल ने वायरल वीडियो के बारे में बताया कि 'स्टाफ नर्स कमला देवी का जज्बा काबिलेतारीफ है. इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम हैं. कमला दो माह के बच्चे को वैक्सीन लगाने के लिए गढ़ नाला गांव गई थी. इस दौरान नाले पर पुल न होने के कारण उसे उफनते नाले को पार कर बच्चे को वैक्सीन लगाने पहुंचना पड़ा. उन्होंने खुद से पहले अपने काम को प्राथमिकता दी है. हिमाचल इस समय आपदा प्रभावित हुआ है. इसके कारण स्वास्थ्य कर्मियों को मुश्किलें आ रही हैं. आपदा प्रभावित क्षेत्रों सराज, धर्मपुर, करसोग समेत सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैदी से तैनात हैं. दुर्गम इलाकों में आपदा के समय रास्ते भी बह गए हैं. ऐसे क्षेत्रों में हमारी टीमें लगातार स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान कर रही हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें एक दम मुस्तैद हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर तरह की सुविधा उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवा रही हैं.'

STAFF NURSE JUMP VIRAL VIDEOSTAFF NURSE KAMLA VIRAL VIDEOMANDI STAFF NURSE VIRAL VIDEOHIMACHAL STAFF NURSE JUMP VIDEOSTAFF NURSE VIRAL VIDEO

