ETV Bharat / state

जेएलएन अस्पताल में हुई नॉनवेज पार्टी, वायरल वीडियो पर जांच के आदेश

अजमेर के जेएलएन अस्पताल में स्टाफ ने बर्थडे और नॉनवेज पार्टी मनाई. वीडियो वायरल होने पर अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए.

ओपीडी में काटा गया केक
ओपीडी में काटा गया केक (ETV Bharat ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: जिले के संभागीय मुख्य जेएलएन अस्पताल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में अस्पताल के मनोरोग विभाग के पीछे स्टाफ द्वारा बर्थडे पार्टी मनाई गई और नॉनवेज पकाकर खाया गया. इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है.

अस्पताल प्रशासन की सख्त प्रतिक्रिया: अस्पताल की अधीक्षक डॉ अरविंद खरे ने स्पष्ट कहा कि अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की पार्टी की अनुमति नहीं है. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है. वीडियो की पड़ताल की जा रही है और जांच रिपोर्ट सोमवार तक आने की उम्मीद है. अधीक्षक का कहना है कि जो भी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- नर्सिंग स्टाफ और प्राइवेट एंबुलेंस के पदाधिकारी हुए आमने-सामने, ज्यादा किराया और कमीशन को लेकर हुआ विवाद

ओपीडी में बर्थडे और पार्टी का आयोजन: जानकारी के अनुसार, तीन से चार दिन पहले सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर की पत्नी का जन्मदिन था. इसी अवसर पर सुपरवाइजर प्रेम ने अस्पताल परिसर में ही पार्टी का इंतजाम कर लिया. मुख्य ओपीडी में केक काटा गया और कर्मचारियों व गार्ड्स को केक खिलाया गया. इसके बाद मनोरोग विभाग के पीछे चूल्हा जलाकर नॉनवेज पकाने का काम शुरू कर दिया गया. अस्पताल परिसर में मौजूद मरीज और उनके परिजन भी वहां पहुंच गए और यह सब देखकर दंग रह गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो: नॉनवेज पार्टी यहीं नहीं रुकी. पकने के बाद सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर मजे से पार्टी की और इसका वीडियो भी बनाया गया. यही वीडियो पहले अस्पताल के स्टाफ ग्रुप में साझा किया गया और बाद में अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIRTHDAY PARTY VIDEO VIRALHOSPITAL STAFF MEAT PARTYजेएलएन अस्पताल में बर्थडे पार्टीJLN HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.