दुर्ग में चुनरी यात्रा के दौरान चाकूबाजी, 2 युवक गिरफ्तार, नाराज महिलाएं पहुंची थाने

चाकूबाजी की घटना में कई लोग घायल: पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वो लोग शांतिपूर्वक चुनरी यात्रा निकाल रहे थे. जब उनकी चुनरी यात्रा कैंप टू एरिया के पास पहुंची तो एक युवक लड़कियों से छेड़छाड़ करने लगा. पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि युवकों ने चुनरी यात्रा में शामिल लड़कियों के साथ बदतमीजी की. जब चुनरी यात्रा में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया और युवकों को मना किया तो मौके पर विवाद बढ़ गया. पीड़ित महिलाओं का कहना कि कुछ ही देर में युवक चाकू लेकर मौके पर आए और बीच बचाव करने आए लोगों पर हमला कर दिया.

दुर्ग: कैंप टू एरिया के गायत्री मंदिर के पास शनिवार को चुनरी यात्रा के दौरान बड़ा हंगामा हो गया. धार्मिक माहौल के बीच अचानक चाकूबाजी की घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई. सीएसपी छावनी हेम प्रकाश नायक ने बताया कि चाकू से हमला करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

मौके पर मच गई अफरा तफरी: चुनरी यात्रा में चाकूबाजी की खबर से मौके पर अफरा तफरी मच गई. चुनरी यात्रा में शामिल महिलाओं का आरोप है कि जब युवक चाकू से हमला कर रहे थे तो वो लोग भागकर थाने में शिकायत करने पहुंचे. पीड़ित महिला का आरोप है कि जब पुलिस को उन्होने ये बात बताई तो वो उनकी बातों को सुनकर हंसने लगे. बाद में पुलिस जरुर मौके पर दल बल के साथ पहुंची.

हत्या के प्रयास की धारा लगाई गई: सीएसपी छावनी हेम प्रकाश नायक ने बताया कि ''चुनरी यात्रा के समय पीछे प्रसाद वितरण हो रहा था, उसी दौरान बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ. इसी बात पर सोनू और सानू बहस में उलझ गए. सानू ने गुस्से में चाकू मार दिया तथा लोगों को डराने के लिए चाकू लहराया. दोनों आरोपियों सोनू और सानू को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस मामले की विवेचना कर रही है''.



बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े. एक लड़का चाकू लेकर आया और उसने चाकूबाजी शुरु कर दी. दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया है. कुल चार लोगों को जख्म लगे हैं. चाकूबाजी के बाद लोग आक्रोशित हो उठे. हमने भरोसा दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे: हेम प्रकाश नाय, सीएसपी छावनी

हम लोग चुनरी यात्रा निकाल रहे थे. शांतिपूर्वक चुनरी यात्रा निकाली निकाली जा रही थी. एक लड़का चाकू लेकर आया और हमला कर दिया. हम थाने आए और घटना की जानकारी पुलिस वालों को दी. पुलिस वाले पहले तो हमारी बात सुनकर हंसते रहे. बाद में जब हमने कहा कि वो लोग मर्डर कर देंगे तो पुलिस हमारे साथ मौके पर पहुंची: स्थानीय महिला

चार लोगों को चाकू लगा है. वो लोग बेवजह झगड़ा करने पर उतारू थे. हम तो शांतिपूर्वक चुनरी यात्रा निकाल रहे थे. वो लोग चाकू लेकर आए और हमपर हमला कर दिया: स्थानीय महिला

हम लोग हर साल चुनरी यात्रा निकालते हैं. इस साल भी हम लोग शांतिपूर्वक चुनरी यात्रा निकाल रहे थे. अचानक से चाकू लेकर युवक पहुंचे और हम लोगों को पर हमला कर दिया: पीड़ित पक्ष

कुछ लोग हथियार लेकर आए और हमलोगों पर हमला कर दिया. पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. सख्त कार्रवाई की मांग हम चाहते हैं: पीड़ित पक्ष

चुनरी यात्रा में शामिल लोगों को देखकर गाली गलौच करने लगे. बच्चों ने इधर से उनको मना किया. वो लड़के चाकू लेकर आए और अचानक से हम लोगों पर हमला कर दिया: कृष्णा, बजरंग दल, प्रदेश संयोजक

चुनरी यात्रा में शामिल होने के लिए हम लोग यहां पहुंचे ही थे कि उधर से आए युवकों ने आकर हमला कर दिया. धारदार हथियार लेकर उन लोगों ने हमलोगों पर हमला कर दिया. हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. बाहर से भी आकर घुसपैठिए यहां पर रह रहे हैं: शिकायतकर्ता

इलाके में पुलिस बल की तैनाती: देश और प्रदेश में नवरात्र का पावन महीना चल रहा है. दुर्गा पूजा के बीच इस तरह की घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है. सीएसपी छावनी ने लोगों को भरोसा दिया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है.