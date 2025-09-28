ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में मेला देखने गए युवक का मर्डर, चाकू से किए कई वार, मेला स्थल में दहशत का माहौल

हम सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिलेगी - हेमसागर सिदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

27 साल का था युवक: युवक अपने साथियों के साथ मेला देखने सुहेला गया था. भीड़ में वह अपने दोस्तों से अलग हो गया और तभी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद सुहेला पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. मृतक युवक की पहचान 27 साल के गोपाल साहू के रूप में हुई है. वो ग्राम मुड़पार, थाना हथबंद का रहने वाला था

बलौदाबाजार: जिले के सुहेला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शनिवार की रात सुहेला मेला देखने गए एक युवक की भीड़ में ताबड़तोड़ चाकू से वार कर हत्या कर दी गई. स्थानीय लोग और मेला देखने आए लोग इस वारदात से दहशत में हैं.

डर के चलते भागे लोग: स्थानीय लोगों ने बताया कि मेला स्थल पर अचानक चाकूबाजी की घटना सुनकर सभी लोग दहशत में आ गए. कुछ लोग डर के कारण इधर-उधर भागते नजर आए. घटना के समय मेला में काफी भीड़ थी. इससे आरोपी आसानी से भाग निकले. फिलहाल पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा की है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. स्थानीय प्रशासन ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए मेला स्थल के पास सुरक्षा बढ़ा दी है.

जुटाए गए सबूत: मौके पर पहुंचकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जगह-जगह साक्ष्य जुटाए हैं. उन्होंने चाकू के वार की स्थिति और अन्य संदिग्ध निशानों की जांच की. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लेकर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है.

मृतक का पोस्टमॉर्टम कर परिवार को सौंप दिया गया है. युवक की हत्या से परिवार में मातम का माहौल है. घटना ने सुहेला मेला के आयोजकों और स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. मेला के दौरान सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं होने की चर्चा लोगों में है. वहीं, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आगामी आयोजनों में सुरक्षा कड़ी की जाएगी और ऐसे किसी भी हादसे को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.