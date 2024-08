ETV Bharat / state

रुद्रपुर में जमीन के विवाद को लेकर पुलिस ने नाम पर घूसखोरी, सामने आया वीडियो, SSP ने दिए जांच के आदेश - Bribe Taken in Name of Police

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : 5 hours ago

जमीन के विवाद को लेकर पुलिस ने नाम पर घूसखोरी का वीडियो वायरल ( PHOTO- ETV Bharat Graphics )

जमीन के विवाद को लेकर पुलिस ने नाम पर घूसखोरी (VIDEO_ ETV Bharat) रुद्रपुरः उधमसिंह नगर में जमीनी विवाद को सुलझाने का दावा कर पुलिस उच्चाधिकारियों के नाम पर कथित पत्रकार द्वारा 19 हजार रुपए लेने का मामला प्रकाश में आया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति कथित पत्रकार को 19 हजार रुपए देते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो के संज्ञान में आते हुए एसएसपी ने जांच आदेश दे दिए हैं. साथ ही 24 घंटे में जांच पूरी कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. रुद्रपुर में सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक कथित पत्रकार जमीनी विवाद को सुलझाने का दावा कर पुलिस के उच्च अधिकारियों के नाम पर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है. मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी ने 24 घंटे में जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. वीडियो में एक व्यक्ति कथित पत्रकार को 19 हजार रुपए देते हुए दिखाई दे रहा है. जबकि एक हजार रुपए कुछ दिनों में देने की बात कहते हुए नजर आ रहा है.

वीडियो में बड़े-बड़े दावे: कथित पत्रकार ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि ये पैसे हमने नहीं रखने, बल्कि आगे देने हैं. पैसे और एप्लिकेशन देने पर तुरंत कार्रवाई होगी. 20 हजार रुपए देने से एक लाख का काम करके दिया जाएगा. दूसरा पक्ष एक लाख रुपए लेकर घूमेगा तो भी उसकी सुनवाई नहीं होगी. इतना ही नहीं, कथित पत्रकार बोल रहा है कि ये काम चौकियों से नहीं बल्कि उच्च अधिकारियों के स्तर से होंगे. वह आगे कहता है, 'ऐसे बंदों के खिलाफ दिन में 500 शिकायती पत्र जाते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है. आरोपी बोल रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर पहले तो जमीन देगा. जमीन नहीं देगा तो पैसे वापस देगा. अगर दोनों ही काम नहीं होता है तो वह जेल जाएगा और पैसे भी वापस देगा. वीडियो में एक महिला की भी आवाज आ रही है जिसमें वह बोल रही है कि अगर जहां पर उसने जमीन दिखाई थी, वहां पर देता है तो हम बढ़ाकर पैसे नहीं देंगे. ऊंची जगह या अन्य जगह जमीन देता है तो उसे पैसे बढ़ाकर दिए जाएंगे'. 24 घंटे में जांच के आदेश: वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है. वीडियो का संज्ञान लेते हुए उधमसिंह नगर जिले के कप्तान मंजूनाथ टीसी ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही 24 घंटे में जांच पूरी कर रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा पुलिस के नाम पर पैसे लेने का मामला गंभीर है. पूरे मामले की जांच की जाएगी. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढ़ेंः यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र ने डोईवाला में की आत्महत्या, 13 अगस्त को लौटना था विदेश