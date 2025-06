ETV Bharat / state

12वीं और इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए बंपर भर्तियां; SSC इस सप्ताह जारी करेगा नोटिफिकेशन - SSC RECRUITMENT

12वीं और इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए बंपर भर्तियां. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 24, 2025 at 9:40 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:22 AM IST 2 Min Read

प्रयागराज: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) इस सप्ताह तीन बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने वाला है. इनमें सबसे पहले 23 जून को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाना है. इसके बाद 26 जून को मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और 30 जून को जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे. कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र, प्रयागराज के निदेशक, अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि CHSL भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 12वीं पास हैं और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में ग्रुप-सी के गैर-तकनीकी पदों पर नौकरी करना चाहते हैं. वहीं, MTS भर्ती भी ग्रुप-सी के पदों के लिए होती है, जबकि JE भर्ती इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए होती है. इन तीनों भर्तियों के नोटिफिकेशन में पात्रता मानदंड, शैक्षणिक अर्हता, पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण तिथियों की पूरी जानकारी दी जाएगी. सोमवार को CHSL भर्ती का विज्ञापन जारी होना था, लेकिन देर रात तक SSC की आधिकारिक वेबसाइट नहीं खुल सकी. इसके पीछे तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के एक साथ वेबसाइट पर लॉग-इन करने से तकनीकी दिक्कतें आईं. भर्ती विज्ञापन न जारी होने से हजारों अभ्यर्थी दिनभर परेशान रहे. अब ये भर्ती विज्ञापन कब आएगा इसको लेकर एसएससी की ओर से अभी कोई अपडेट नहीं आया है. लेकिन, माना जा रहा है कि इस एक सप्ताह के भीतर ये विज्ञापन जारी हो जाएंगे. ये भी पढ़ेंः यूपी के 2450 सरकारी कॉलेजों में आउटसोर्सिंग से भर्तियां; चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे, इतना होगा वेतन

