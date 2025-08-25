नई दिल्ली: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) भर्ती परीक्षा की गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहा आंदोलन 25 अगस्त यानि आज रामलीला मैदान में ठप रहा. लेकिन दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रविवार रात हुई घटना पर राजनीतिक पारा चढ़ गया है. दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
दरअसल, रविवार रात लाठीचार्ज व प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के आरोपों के बाद सोमवार सुबह से ही रामलीला मैदान पर भारी संख्या में पुलिसबल तैनात रहा. मैदान में जाने के रास्तों को बंद कर बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे अभिभावक, छात्र व शिक्षक मैदान के भीतर प्रवेश नहीं कर सकें. इसके चलते आज दिनभर कोई प्रदर्शन नहीं हो पाया. लेकिन अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई.
बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए…— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 25, 2025
SSC परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ़ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियाँ बरसा दी गईं। सोचिए... जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया… https://t.co/F3oLAkY4QP
''बीजेपी ने लोकतंत्र और पूरे सिस्टम का मज़ाक बना दिया है'': आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि "बीजेपी की तानाशाही व गुंडागर्दी देखिए… SSC परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ़ की लड़ाई लड़ रहे थे. उनकी आवाज़ सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियाँ बरसा दी गईं. मीडिया को कवरेज से रोका गया. बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का मज़ाक बना दिया है."
दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा की ‘लाठी-लीला’।SSC के छात्रों और शिक्षकों पर बेरहमी से लाठियाँ चलवाईं, उन्हें पकड़-पकड़ कर घसीटा।— Manish Sisodia (@msisodia) August 25, 2025
रोज़गार देने में सबसे पीछे, लेकिन युवाओं पर लाठियाँ बाँटने में मोदी सरकार नंबर 1 है। pic.twitter.com/krelS8kLYe
युवाओं पर लाठियाँ बरसाने में मोदी सरकार नंबर 1: वहीं, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि "भाजपा की ‘लाठी-लीला’" करार दिया. उन्होंने कहा कि "रोज़गार देने में सबसे पीछे, लेकिन युवाओं पर लाठियाँ बाँटने में मोदी सरकार नंबर 1 है. " दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी एक्स पर लिखा है कि "बीजेपी सरकार ने पुलिस से छात्रों व शिक्षकों को घसीट-घसीटकर पीटा. सवाल पूछने वाले युवाओं को सुनने के बजाय उनकी आवाज़ ही कुचल दी गई. देश में लोकतंत्र की जगह दमन-तंत्र चल रहा है." आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने रात को 2 बजे पुलिस थाने के बाहर इंतज़ार कर रहे छात्रों और शिक्षकों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि युवाओं के साथ यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
मुंगेर में नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi और NSUI अध्यक्ष श्री @varunchoudhary2 ने प्रतियोगी छात्रों से संवाद किया और उनकी पीड़ा सुनी।— NSUI (@nsui) August 25, 2025
हर जगह युवा पेपर लीक और परीक्षा घोटालों का शिकार हो रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है।
युवा की आवाज़ दबेगी नहीं—हम मिलकर बिहार… pic.twitter.com/u7q5m62dRB
भाजपा युवावों की आवाज दबाने वाली सरकार: इधर, कांग्रेस की छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए एक्स पर लिखा है कि साफ़-सुथरी SSC भर्ती मांगने पर मोदी सरकार ने छात्रों को लाठियों से पिटवाया. जो बेरोज़गारी दूर नहीं कर सके, अब युवा आवाज़ दबाने में जुटे हैं. सुन लो नरेंद्र मोदी — युवाओं का हक़ छीन नहीं पाओगे."
फिलहाल रविवार रात बयान जारी कर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि तय समय सीमा के बाद भी प्रदर्शनकारी मैदान में डटे रहे थे, इसलिए 44 लोगों को हिरासत में लिया गया था. लेकिन छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों का आरोप है कि पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई. रविवार रात की घटना के बाद से एसएसी भर्ती विवाद आंदोलन सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी गूंज रहा है.
एनएसयूआई ने एक्स पर लिखा है कि इस घटना के बाद मुंगेर में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रतियोगी छात्रों से संवाद किया और उनकी पीड़ा सुनी.हर जगह युवा पेपर लीक और परीक्षा घोटालों का शिकार हो रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है. युवा की आवाज़ दबेगी नहीं—हम मिलकर बिहार में वोट चोरी और अन्याय को रोकेंगे.
