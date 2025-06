ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में खाई में गिरने से एसएसबी जवान की मौत - SSB SOLDIER DIED IN PITHORAGARH

मृतक जवान शिवपाल (फाइल फोटो) ( Photo Source SSB )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 20, 2025 at 11:17 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 11:24 AM IST 2 Min Read

पिथौरागढ़: एक जवान की खाई में गिरने से मौत हो गई. जवान छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और जमतड़ी पोस्ट पर तैनात था. सुबह रौलकौल में जवान के अनुपस्थित होने पर खोजबीन की गई तो जवान अचेत अवस्था में खाई में गिरा मिला. उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. गौर हो कि आरक्षी शिवपाल (30 वर्ष) पुत्र इंदरजीत निवासी ग्राम एवं पोस्ट बिलीबन, जिला विलासपुर छत्तीसगढ़ कैंप के पीछे खाई में अचेत अवस्था में मिला. अधिकारियों द्वारा तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि मृतक जवान के घर पर माता, पिता और बडे भाई हैं. कमांडेट आशीष कुमार समेत समस्त अधिकारियों और 55 वीं वाहिनी के समस्त जवानों ने दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की. असिस्टेंट कमांडेंट ने बताया कि मृतक जवान के पार्थिव शरीर को उसके घर छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है. प्रथम दृष्टया में जवान की मौत की वजह फोन में सिग्नल ढ़ूढते वक्त खाई में गिरना प्रतीक हो रही है. नेपाल सीमा से लगे इस क्षेत्र में जीओ का टावर है, जिसके सिग्नल बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं मिलते हैं. संभावना जताई गई है कि जवान फोन पर बात करने के लिए अंधेरे में निकला होगा और सिग्नल की तलाश में अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया. असिस्टेंट कमांडेंट ए कंपनी जमतड़ी शिवजी लाल के मुताबिक बीती सुबह रौलकौल के दौरान अनुपस्थित होने के बाद जवान शिवपाल की ढूंढखोज की गई. खोजबीन के दौरान शिवपाल खाई में गिरा मिला. पढ़ें-उत्तराखंड में भीषण हादसा, दीवार ढहने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत

