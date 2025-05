ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडो-नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट, एसएसबी हुई चौकन्नी, संदिग्धों पर नजर - OPERATION SINDOOR

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट ( ETV Bharat )

Published : May 8, 2025 at 8:21 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 8:41 PM IST

खटीमा: भारत-पाकिस्तान की बीच बढ़ती टेंशन को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट है. राज्य से लेकर केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां चौकन्नी हो रखी है. उत्तराखंड की सीमा से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई है. उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में नेपाल सीमा पर एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) भी अलर्ट मोड पर है. नेपाल से आने जाने वाले हर वाहन और व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है. इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसबी और जिला पुलिस के जवान खुली सीमाओं पर संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था को परख रहे है. एसएसबी, पुलिस और कस्टम विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बनबसा नेपाल बॉर्डर पर आवागमन करने वाले व्यक्ति वाहनों पर कड़ी नजर बनाए हुए है. इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान को भी बढ़ा दिया गया है, ताकि देश की सुरक्षा वर्तमान हालात में पुख्ता हो सके. ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडो-नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट (ETV Bharat)

