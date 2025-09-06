बिहार ने सबसे ज्यादा जन्म दर 25.8% दर्ज की है. इन संकेतों से पता चलता है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं.
Published : September 6, 2025 at 4:02 PM IST
पटना: भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से SRS रिपोर्ट (नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट) 2023 जारी कर दी गई है. इसके अनुसार बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु दर में लगातार कमी आई है. इसके अलावा शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में भी बहुत सुधार हुआ है.
बिहार में जन्म दर देशभर से सबसे ज्यादा: बता दें कि देश की जन्म दर 2023 में 18.4 प्रतिशत अनुमानित की गई है. सबसे ज्यादा जन्म दर बिहार में 25.8 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जन्म दर देखी गई है, जो 10.1 प्रतिशत है.
भारत में घटी मृत्यु दर: भारत में मृत्यू दर 1971 में 14.9 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.4 प्रतिशत हो गई है. ग्रामीण क्षेत्र में भी मृत्यु दर में कमी देखी गई है. 2022 में मृत्यु दर 7.2 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.8 प्रतिशत हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्र में मृत्यू दर साल 2022 में 6.0 प्रतिशत से घटकर 2023 में 5.7 प्रतिशत हो गई है.
बिहार में मृत्यु दर में कमी: बिहार की कुल जन्म दर प्रति 1,000 जनसंख्या पर 26.9 प्रतिशत से घटकर 25.8 प्रतिशत पर पहुंच गई है. वहीं, मृत्यु दर 6.4 प्रतिशत से घटकर 6.1 प्रतिशत हो गई है. खास बात यह है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति देखी गई है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर 26 प्रतिशत से गिरकर 23 प्रतिशत हो गई है.
प्राकृतिक विकास दर में कमी: बिहार में प्राकृतिक विकास दर में कमी देखी गई है. यहां प्राकृतिक विकास दर 20.5 प्रतिशत से घटकर 19.7 प्रतिशत हो गई है. ये कमी कम जन्म और मृत्यु दर के संयुक्त प्रभाव को बताती है.
शिशु मृत्यु दर: आईएमआर में पिछले 10 सालों में लगभग 37.5% की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले दशक में अखिल भारतीय स्तर पर आईएमआर 40 से घटकर 25 हो गया है. वहीं, शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में 44 प्रतिशत से 28 प्रतिशत गिरावट के साथ है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 27 से 18 है. इस प्रकार दशकीय गिरावट क्रमशः लगभग 36% और 33% प्रदर्शित होती है.
पिछले दशकों में IMR में गिरावट: पिछले दशकों में आईएमआर में गिरावट होने के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर (ग्रामीण-शहरी की परवाह किए बिना) प्रत्येक 40 शिशुओं में से एक शिशु की उनके जीवन के पहले साल के भीतर ही मौत हो जाती है.
मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता: बिहार में भारी बदलाव में से एक शिशु मृत्यु दर (IMR) में 26 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक की गिरावट थी. यह सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट था, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है.
शहरी-ग्रामीण अंतर हुआ कम: वहीं, शहरी-ग्रामीण अंतर थोड़ा कम हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र अभी भी उच्च जन्म और विकास दर की रिपोर्ट करते हैं. यह बढ़ते शहरीकरण और ग्रामीण बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच को रिफ्लेक्ट कर सकता है.
क्या है SRS रिपोर्ट: प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण किया जाता है, जिसे SRS रिपोर्ट कहा जाता है.
मई में जारी हुआ था आंकड़ा: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मई में आंकड़े जारी किए थे. जिसमें उन्होंने कहा था कि एसआरएस आंकड़ों के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.
क्या कहते हैं बिहार स्वास्थ्य मंत्री: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आगे बताया कि उन्होंने बताया कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में 18 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है. 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार एमएमआर 118 थी, जो अब घटकर 100 पर पहुंच गई है, जबकि शिशु मृत्यू दर राष्ट्रीय औसत के सामान है.
