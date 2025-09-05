ETV Bharat / state

लखनऊः योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा सुप्रीमो ओमप्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ने वाली है. SRMU में लाठीचार्ज मामले में मंत्री राजभर के बयान को लेकर एबीवीपी ने लीगल नोटिस भेज कर उन्हें पांच दिन के अंदर अपने कहे गए बात के लिए माफी मांगने को कहा है. दरअसल बाराबंकी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के सामने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को "गुंडा" कहकर संबोधित किया था. जिसको लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने मंत्री के आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन भी किया था. एबीवीपी के कार्यकर्ता आदर्श तिवारी ने ओपी राजभर को यह कानूनी नोटिस भेजा गया है. जिसमें उन्हें माफी ना मांगने पर कानूनी कार्रवाई झेलने की चेतावनी दी गई है.

लीगल नोटिस में उनके बयान को मानहानि का मामला बताते हुए कहा गया है कि एबीवीपी देशभर में सबसे बड़ा छात्र संगठन है. जिसने शिक्षा सुधार और आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है. उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना उनके लोकतांत्रिक अधिकार और सम्मान पर सीधा हमला है. नोटिस में मंत्री से माफी मांगने और लिखित रूप में आश्वासन देने की मांग की गई है और भविष्य में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए भी कहा गया है. आदर्श तिवारी ने स्पष्ट किया है कि यदि मंत्री माफी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का वाद दायर करके बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा.