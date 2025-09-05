SRMU लाठीचार्ज मामला; एबीवीपी ने मंत्री राजभर को भेजा लीगल नोटिस, 5 दिन में माफी नहीं मांगने पर दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी - ABVP SENDS LEGAL NOTICE RAJBHAR
एबीवीपी के कार्यकर्ता आदर्श तिवारी ने ओपी राजभर को यह कानूनी नोटिस भेजा
September 5, 2025
लखनऊः योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा सुप्रीमो ओमप्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ने वाली है. SRMU में लाठीचार्ज मामले में मंत्री राजभर के बयान को लेकर एबीवीपी ने लीगल नोटिस भेज कर उन्हें पांच दिन के अंदर अपने कहे गए बात के लिए माफी मांगने को कहा है. दरअसल बाराबंकी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के सामने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को "गुंडा" कहकर संबोधित किया था. जिसको लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने मंत्री के आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन भी किया था. एबीवीपी के कार्यकर्ता आदर्श तिवारी ने ओपी राजभर को यह कानूनी नोटिस भेजा गया है. जिसमें उन्हें माफी ना मांगने पर कानूनी कार्रवाई झेलने की चेतावनी दी गई है.
लीगल नोटिस में उनके बयान को मानहानि का मामला बताते हुए कहा गया है कि एबीवीपी देशभर में सबसे बड़ा छात्र संगठन है. जिसने शिक्षा सुधार और आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है. उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना उनके लोकतांत्रिक अधिकार और सम्मान पर सीधा हमला है. नोटिस में मंत्री से माफी मांगने और लिखित रूप में आश्वासन देने की मांग की गई है और भविष्य में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए भी कहा गया है. आदर्श तिवारी ने स्पष्ट किया है कि यदि मंत्री माफी नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का वाद दायर करके बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा.
बता दें कि बाराबंकी जिले के रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एलएलबी के कोर्स की मान्यता को लेकर सोमवार को एबीवीपी के प्रदर्शन और उसके बाद लाठीचार्ज का मामला पूरे प्रदेश में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. सोमवार से ही मामले को लेकर सरगर्मी बनी हुई है. एलएलबी कोर्स की मान्यता को लेकर शुरू हुए विवाद ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है. पहले मान्यता और लाठीचार्ज को लेकर जांच कमेटी बैठाई गई. जिसकी रिपोर्ट पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी गई. लेकिन इसीबीच मंत्री राजभर के बयान ने तूल पकड़ लिया और गुरुवार को प्रदेशभर में परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मंत्री राजभर पर कार्रवाई की मांग की.
