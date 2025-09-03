बाराबंकी : यूपी के बाराबंकी में स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की एलएलबी की मान्यता पर उठ रहे सवालों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को एक दस्तावेज दिखाया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा एलएलबी की कक्षाएं चलाने के लिए प्रोविजनल अप्रूवल दिए जाने का दावा किया है.

बीसीआई की ओर से यह दस्तावेज तीन सितम्बर को जारी किया गया है, हालांकि मंगलवार तक यह दस्तावेज यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास नहीं था. जब अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी यूनिवर्सिटी मामले की जांच करने पहुंचे थे. यूनिवर्सिटी प्रशासन के मीडिया प्रभारी निमिष सक्सेना ने बताया कि यूनिवर्सिटी को एलएलबी की क्लासेज चलाने के लिए एक्सटेंशन मिल गया है. आज यानी तीन सितम्बर को बीसीआई ने लेटर दिया है. पत्र के मुताबिक, यूनिवर्सिटी को एलएलबी के एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए प्रोविजनल अप्रूवल दिया गया है, जबकि एकेडमिक ईयर 2023-24 और 2024-25 के लिए रेगुलराइजेशन की बात कही गई है.





यह था मामला : बताते चलें कि नगर कोतवाली के देवां-चिनहट मार्ग पर स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में सोमवार को जबरदस्त बवाल हो गया था. विश्वविद्यालय को एलएलबी की मान्यता नहीं होने की बात कहते हुए छात्रों ने धरना-प्रदर्शन किया था. उनके समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे. इसी दौरान हुए बवाल में पुलिस ने छात्रों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई थीं.

इस मामले का मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया और अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी को पूरे मामले की जांच सौंपी थी. मंगलवार को कमिश्नर और आईजी ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जांच की थी. जांच के बाद बुधवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा मान्यता की बात कही गई थी. इसके समर्थन में प्रशासन ने बीसीआई की ओर से भेजे गई अप्रूवल कॉपी दिखाई है.

लखनऊ में केजीएमयू पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य व छात्र-छात्राओं की सेहत का हाल लेने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केजीएमयू के शताब्दी भवन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घायलों से घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने घटना की गंभीरता से जांचकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही.

