ETV Bharat / state

SRMU को एलएलबी की क्लासेज का मिला एक्सटेंशन; BCI ने विश्वविद्यालय को जारी किया लेटर, मान्यता को लेकर छात्रों ने किया था प्रदर्शन - BARABANKI NEWS

नगर कोतवाली के देवां-चिनहट मार्ग पर स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में सोमवार को काफी विवाद हो गया था.

श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी
श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (Photo credit: University Media Incharge Nimish Saxena)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 10:07 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 10:42 PM IST

3 Min Read

बाराबंकी : यूपी के बाराबंकी में स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की एलएलबी की मान्यता पर उठ रहे सवालों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को एक दस्तावेज दिखाया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा एलएलबी की कक्षाएं चलाने के लिए प्रोविजनल अप्रूवल दिए जाने का दावा किया है.

बीसीआई की ओर से यह दस्तावेज तीन सितम्बर को जारी किया गया है, हालांकि मंगलवार तक यह दस्तावेज यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास नहीं था. जब अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी यूनिवर्सिटी मामले की जांच करने पहुंचे थे. यूनिवर्सिटी प्रशासन के मीडिया प्रभारी निमिष सक्सेना ने बताया कि यूनिवर्सिटी को एलएलबी की क्लासेज चलाने के लिए एक्सटेंशन मिल गया है. आज यानी तीन सितम्बर को बीसीआई ने लेटर दिया है. पत्र के मुताबिक, यूनिवर्सिटी को एलएलबी के एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए प्रोविजनल अप्रूवल दिया गया है, जबकि एकेडमिक ईयर 2023-24 और 2024-25 के लिए रेगुलराइजेशन की बात कही गई है.



यह था मामला : बताते चलें कि नगर कोतवाली के देवां-चिनहट मार्ग पर स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में सोमवार को जबरदस्त बवाल हो गया था. विश्वविद्यालय को एलएलबी की मान्यता नहीं होने की बात कहते हुए छात्रों ने धरना-प्रदर्शन किया था. उनके समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे. इसी दौरान हुए बवाल में पुलिस ने छात्रों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई थीं.

इस मामले का मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया और अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी को पूरे मामले की जांच सौंपी थी. मंगलवार को कमिश्नर और आईजी ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जांच की थी. जांच के बाद बुधवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा मान्यता की बात कही गई थी. इसके समर्थन में प्रशासन ने बीसीआई की ओर से भेजे गई अप्रूवल कॉपी दिखाई है.

लखनऊ में केजीएमयू पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य व छात्र-छात्राओं की सेहत का हाल लेने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केजीएमयू के शताब्दी भवन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घायलों से घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने घटना की गंभीरता से जांचकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही.

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 19 घायल, SRMU में मान्यता को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं, LLB छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; लखनऊ में उग्र प्रदर्शन, CM योगी के आदेश के बाद 7 घंटे तक जांच

यह भी पढ़ें : ABVP कार्यकर्ताओं से मिले जांच अधिकारी; उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा- 'विश्वविद्यालय प्रशासन को मानकों का पालन करने की लेनी होगी जिम्मेदारी'

बाराबंकी : यूपी के बाराबंकी में स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की एलएलबी की मान्यता पर उठ रहे सवालों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को एक दस्तावेज दिखाया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा एलएलबी की कक्षाएं चलाने के लिए प्रोविजनल अप्रूवल दिए जाने का दावा किया है.

बीसीआई की ओर से यह दस्तावेज तीन सितम्बर को जारी किया गया है, हालांकि मंगलवार तक यह दस्तावेज यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास नहीं था. जब अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी यूनिवर्सिटी मामले की जांच करने पहुंचे थे. यूनिवर्सिटी प्रशासन के मीडिया प्रभारी निमिष सक्सेना ने बताया कि यूनिवर्सिटी को एलएलबी की क्लासेज चलाने के लिए एक्सटेंशन मिल गया है. आज यानी तीन सितम्बर को बीसीआई ने लेटर दिया है. पत्र के मुताबिक, यूनिवर्सिटी को एलएलबी के एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए प्रोविजनल अप्रूवल दिया गया है, जबकि एकेडमिक ईयर 2023-24 और 2024-25 के लिए रेगुलराइजेशन की बात कही गई है.



यह था मामला : बताते चलें कि नगर कोतवाली के देवां-चिनहट मार्ग पर स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में सोमवार को जबरदस्त बवाल हो गया था. विश्वविद्यालय को एलएलबी की मान्यता नहीं होने की बात कहते हुए छात्रों ने धरना-प्रदर्शन किया था. उनके समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे. इसी दौरान हुए बवाल में पुलिस ने छात्रों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई थीं.

इस मामले का मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया और अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी को पूरे मामले की जांच सौंपी थी. मंगलवार को कमिश्नर और आईजी ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जांच की थी. जांच के बाद बुधवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा मान्यता की बात कही गई थी. इसके समर्थन में प्रशासन ने बीसीआई की ओर से भेजे गई अप्रूवल कॉपी दिखाई है.

लखनऊ में केजीएमयू पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य व छात्र-छात्राओं की सेहत का हाल लेने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केजीएमयू के शताब्दी भवन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घायलों से घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने घटना की गंभीरता से जांचकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही.

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 19 घायल, SRMU में मान्यता को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं, LLB छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; लखनऊ में उग्र प्रदर्शन, CM योगी के आदेश के बाद 7 घंटे तक जांच

यह भी पढ़ें : ABVP कार्यकर्ताओं से मिले जांच अधिकारी; उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा- 'विश्वविद्यालय प्रशासन को मानकों का पालन करने की लेनी होगी जिम्मेदारी'

Last Updated : September 3, 2025 at 10:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM YOGI ACTIONSRMU GETS EXTENSIONLATHICHARGE ON ABVP IN BARABANKIABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्जBARABANKI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.