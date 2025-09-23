ETV Bharat / state

श्रीनगर नगर निगम का बड़ा फैसला, नवरात्र में बंद रहेंगी मीट की दुकानें, आदेश जारी

श्रीनगर में 22 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2025 तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी.

NAVRATRI 2025
श्रीनगर नगर निगम (ETV BHARAT)
ETV Bharat Uttarakhand Team

September 23, 2025

श्रीनगर गढ़वाल: नगर प्रमुख (मेयर) आरती भंडारी के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने नवरात्रों के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित सभी मीट की दुकानें 22 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगी. यह निर्णय श्रद्धालुओं की भावनाओं और नवरात्रों की पावन परंपरा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

मेयर आरती भंडारी ने जानकारी देते हुए कहा कि नवरात्रे श्रद्धा, भक्ति और मातृशक्ति की उपासना का पर्व है. इस दौरान देवी पूजन के लिए नगरवासियों की गहरी आस्था जुड़ी रहती है. ऐसे में निगम प्रशासन का दायित्व है कि वह जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए धार्मिक माहौल को बनाए रखे. उन्होंने पशुवधशाला संचालकों और सभी मीट विक्रेताओं से अपील की है कि वे इस निर्णय का पूर्ण रूप से पालन करें. साथ ही सभी से निगम प्रशासन को सहयोग दें.

NAVRATRI 2025
आदेश (ETV BHARAT)

नगर प्रमुख ने कहा कि इस अवधि में नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है. निगम की टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके. साथ ही नवरात्रों के दौरान मंदिरों और देवी स्थलों के आसपास सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

मेयर आरती भंडारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस पावन पर्व में श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल हों, शहर की स्वच्छता में सहयोग दें और परंपराओं के अनुरूप माहौल को बनाए रखें, श्रीनगर गढ़वाल नगर निगम मेयर आरती भंडारी ने कहा नवरात्रे न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक हैं.

नवरात्र 2025 की डेट्स

  • 22 सितंबर नवरात्र पहला दिन शैलपुत्री
  • 23 सितंबर नवरात्र दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी
  • 24 सितंबर नवरात्र तीसरे दिन चंद्रघंटा
  • 25 सितंबर नवरात्र तीसरे दिन चंद्रघंटा
  • 26 सितंबर नवरात्र चौथा दिन कूष्माण्डा
  • 27 सितंबर नवरात्र पांचवां दिन स्कंदमाता
  • 28 सितंबर नवरात्र छठा दिन कात्यायनी
  • 29 सितंबर नवरात्र सातवां दिन कालरात्रि
  • 30 सितंबर नवरात्र आठवा दिन महागौरी
  • 1 अक्टूबर नवरात्र नौवां दिन सिद्धिदात्री

