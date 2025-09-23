ETV Bharat / state

श्रीनगर नगर निगम का बड़ा फैसला, नवरात्र में बंद रहेंगी मीट की दुकानें, आदेश जारी

September 23, 2025