श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में एमसीबी केसरी दंगल का आयोजन - SRI KRISHNA JANMASHTAMI

दंगल का आयोजन सुदर्शन समाज द्वारा कोरिया कॉलरी में किया गया.

SRI KRISHNA JANMASHTAMI
एमसीबी केसरी दंगल का आयोजन (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2025 at 8:06 AM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी के इकलौते नगर पालिका निगम चिरमिरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एमसीबी केसरी दंगल का आयोजन किया गया. इस दंगल का आयोजन सुदर्शन समाज की ओर से कोरिया कॉलरी में हुआ. जिसमें एमसीबी जिले के पहलवानों के साथ साथ राजधानी रायपुर और अन्य राज्यों से आए हुए प्रतिभागियों ने भाग लिया.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दंगल का आयोजन: दंगल का आयोजन सुदर्शन समाज ने किया. हर साल यहां समाज की ओर से दंगल का आयोजन किया जाता है. दंगल में दूर दूर से प्रतिभाशाली प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने आते हैं. इस साल भी कई प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे.

कैबिनेट मंत्री बने मुख्य अतिथि: दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विशेष अतिथि के रूप में मनेन्द्रगढ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल शामिल हुए. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए.

एमसीबी केसरी दंगल का आयोजन (ETV Bharat)

अमृत जल मिशन योजना: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए जनता को आगे आना होगा और सुझाव देने होंगे. चिरमिरी के स्थायित्व के लिए रेलवे की उद्यानिकी कॉलेज के साथ साथ कृषि से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की जाएगी. इसके अलावा पीने योग्य पानी की समस्या के समाधान के लिए 153 करोड़ की अमृत जल मिशन योजना पर भी काम किया जाएगा.

पहलवानों ने दिखाया दम: पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल ने पहलवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वे अपनी पहलवानी का जौहर दिखाने वाले पहलवानों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं. दंगल के बाद जीतने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान अतिथि ने किया. विजेता मुख्य अथिति ने सम्मानित किया.

एमसीबी केसरी दंगल: एमसीबी केसरी दंगल का आयोजन छत्तीसगढ़ के नवीन जिला एमसीबी में एक महत्वपूर्ण आयोजन है. जिसमें पहलवान अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हैं. कई जिलों और राज्यों से पहलवान यहां पहुंचते हैं.

