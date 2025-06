ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर: नाकाबंदी में पिकअप ने मारी पुलिस वाहन को टक्कर, दो ग्रामीण घायल - DRUG SUSPECTED IN PICKUP

हादसाग्रस्त पिकअप ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 24, 2025 at 9:49 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:10 AM IST 2 Min Read

श्रीगंगानगर: जिले के समेजा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा मामला सामने आया. मादक पदार्थ तस्करी की सूचना पर समेजा पुलिस की नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध पिकअप के चालक ने कई नाके तोड़ते हुए कालू वाला ढाबा के पास पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी. इस घटना में दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए. इनको श्रीगंगानगर रेफर किया गया. पिकअप में भारी मात्रा में डोडा-पोस्त बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की. समेजा थाना एएसआई विनोद कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी चालक इससे पहले 42 एनपी व बाजूवाला नाका तोड़कर फरार हो चुका था. इसके बाद आगे नाकाबंदी की थी. फिलहाल मामले की जांच जारी है. घटनास्थल पर पुलिस तैनात है.उधर, चश्मदीद श्योपत मेघवाल निवासी चार पीडीए ने बताया कि वह रोज की तरह सोमवार शाम करीब 7 बजे दूध देने आया था. तभी पिकअप ने तेज रफ्तार में आकर पुलिस की गाड़ी और दुकानों को टक्कर मार दी.हादसे के बाद पिकअप चालक भागने लगा तो लोगों और दुकानदारों ने उसे पकड़ लिया व पुलिस के हवाले कर दिया. चश्मदीद गवाह ने बताया... (ETV Bharat Sri Ganganagar) पढ़ें: 'ऑपरेशन ओमकारा' कामयाब: लगवाग्रस्त अपराधी सुनील को पाली से दबोचा, फर्जी पहचान से अहमदाबाद में करा रहा था इलाज - CYCLONE TEAMS OPERATION OMKARA हादसे में पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. अनियंत्रित होकर पास के टेंट हाउस की दुकानों में घुस गई. पिकअप की चपेट में आने से मौके पर मौजूद ग्रामीण गोपीराम उर्फ कानाराम और कृष्ण कुमार बावरी गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया है.घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. बताया जा रहा है कि पिकअप में भारी मात्रा में डोडा-पोस्त भरा था.

Last Updated : June 24, 2025 at 10:10 AM IST