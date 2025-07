ETV Bharat / state

श्रावस्ती में तीसरी मंजिल से गिरकर कांस्टेबल की मौत, परिवार में मचा कोहराम - CONSTABLE DIES IN SHRAVASTI

आरक्षी अभिषेक बच्चन. फाइल फोटो ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 14, 2025 at 11:32 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 11:51 AM IST 2 Min Read

श्रावस्ती : जिला जेल में तैनात आरक्षी अभिषेक बच्चन (27) की आवास के तीसरे माले से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अभिषेक की कुछ महीने पहले ही जिला जेल में तैनाती हुई थी. अभिषेक मूलरूप से गोरखपुर जनपद के शालिग राम पुरवा के रहने वाले थे. जेल प्रशासन ने इसकी सूचना परिजनों व पुलिस को दी है. बताया जा रहा है कि गोरखपुर के शालिग राम पुरवा निवासी अभिषेक बच्चन (27) की तैनाती कुछ महीने पहले जिला कारागार भिनगा में वार्डन के पद पर हुई थी. इसके पहले अभिषेक बाराबंकी में तैनात रहे. वे यहां अपने आवास में रहते थे. बीते रविवार को दोपहर अभिषेक संदिग्ध हालात में आवास की तीसरी मंजिल से गिर गए. मौके पर मौजूद साथियों ने एंबुलेंस से अभिषेक को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया. आरक्षी की मौत की खबर से जिला कारागार में हड़कंप मच गया. आननफानन जेल अधीक्षक आशीष रंजन अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली. एडिशनल एसपी मुकेश चंद्र उत्तम ने बताया कि आरक्षी की तीसरी मंजिल की छत से गिरकर मौत हो गई थी. अभिषेक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी. इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. परिजनों को सूचना दे दी गई है.

Last Updated : July 14, 2025 at 11:51 AM IST