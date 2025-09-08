अयोध्या के राम मंदिर में लगी गिलहरी की विशाल प्रतिमा; जानिए क्या है भगवान राम और गिलहरी का कनेक्शन
अयोध्या: श्री राम की नगरी में भगवान राम के सहयोगियों का भी सम्मान लगातार हो रहा है. माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में अपने प्राण गंवाने वाले गिद्धराज जटायु की विशालकाय प्रतिमा रामजन्मभूमि परिसर में शोभायमान है. इसी तरह अब राम मंदिर परिसर में अंगद टीले पर एक गिलहरी की विशालकाय प्रतिमा लगाई गई है. यह स्थान यात्री सुविधा केंद्र के पास होने के नाते श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
वाल्मीकि रामायण के अनुसार, लंका तक पहुंचने के लिए जब वानर सेना राम सेतु बनाने के लिए बड़े-बड़े पत्थर और लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठे समुद्र में डाल रही थी. उसी समय एक नन्ही गिलहरी छोटे-छोटे कंकड़ चुनकर समुद्र में गिरा रही थी. ऐसा करके गिलहरी सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी.
गिलहरी की प्रतिबद्धता और भक्ति से मुदित श्रीराम ने उसे अपने हाथ में उठा लिया था और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा था. जिससे उसके ऊपर तीन लकीरें बन गई थीं. माना जाता है यह 3 लकीरें गिलहरी को मिले भगवान राम के स्नेह और आशीर्वाद की प्रतीक हैं, जो आज भी उसकी पीठ पर दिखाई देती हैं.
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि अंगद टीला पर गिलहरी को भी स्थान दिया गया है जो मंदिर की तरफ निहारती हुई दिखाई दे रही है. मंदिर निर्माण का कार्य अपूर्णता की ओर है. जिसके गुणवत्ता की जांच शुरू की जाएगी. इसके लिए सीबीआई रुड़की और इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को काम सौंपा गया है.
उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल निर्माण में सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन के साथ वार्ता की गई है. 4 किलोमीटर की बाउंड्रीवाल पर 25 स्थान पर पुलिस टावर होंगे. टावर की क्या डिजाइन होगी, किस प्रकार का निर्माण होगा, जिस पर पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत की गई है.
