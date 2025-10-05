ETV Bharat / state

क्या एसपीयू के बीएड कॉलेज एचपीयू में होंगे शिफ्ट, जानें क्या बोले एसपीयू के वीसी

एसपीयू के 18 बीए कॉलेजों को एचपीयू में शिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन अब विश्विद्यालय प्रशासन ने इस पर अपना पक्ष रखा है.

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
मंडी: सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (SPU) के लिए राहत भरी खबर है. यूनिवर्सिटी के तहत बीएड कॉलेजों को एचपीयू में शिफ्ट करने की चर्चाओं को अब विराम लग सकता है. प्रदेश सरकार की ओर से अगले सत्र से बीएड कॉलेजों को एचपीयू में शिफ्ट करने को लेकर पटेल यूनिवर्सिटी को पत्र प्राप्त हुआ था. पत्र के जवाब में एसपीयू ने नियमों का हवाला देते हए अपना पक्ष रखा है.

एसपीयू के कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि 'विश्वविद्यालय के अधिनियम में आधे कोर्सों को दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने पत्र के जवाब में अपने इस पक्ष को मजबूती से रखा है. एसपीयू के तहत संचालित किए जा रहे सभी बीएड कॉलेज अधिनियम के तहत सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा रहेंगे. इस दौरान यूनिवर्सिटी से बीएड प्रवेश परीक्षा का अधिकार छीना गया है. दरअसल एसपीयू और एचपीयू की ओर से आयोजित करवाई जा रही बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अलग-अलग परीक्षाओं का मुद्दा हाईकोर्ट के ध्यान में आया तो दोनों यूनिवर्सिटी ने सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा था. सरकार के समक्ष रखे अपने-अपने पक्ष में दोनों यूनिवर्सिटी ने एक-एक साल छोड़कर प्रवेश परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने प्रवेश परीक्षा को एचपीयू से ही कराने के आदेश जारी किए हैं, इसको लेकर एसपीयू को कोई भी एतराज नहीं है.'

अगले सत्र से एसपीयू के बीएड कॉलेजों को शिफ्ट करने की थी योजना (ETV Bharat)

सुक्खू सरकार ने घटाया दायरा

बता दें कि प्रदेश सरकार ने एसपीयू के तहत चल रहे 18 बीएड कॉलेजों को एचपीयू में शिफ्ट करने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर थे, जब पूर्व की जयराम सरकार ने वर्ष 2022 में मंडी में एसपीयू का शुभारंभ किया था तो उस समय एसपीयू के तहत 5 जिलों कुल्लू, मंडी, लौहल स्पीति, कांगड़ा और चंबा जिला के कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही धीरे-धीरे यूनिवर्सिटी का दायरा कम दिया और कांगड़ा, चंबा को एसपीयू से बाहर कर दिया है, जिससे अब मात्र 46 कॉलेज ही एसपीयू के अंडर रह गए हैं.

