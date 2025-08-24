मंडी: हिमाचल प्रदेश में इस साल भी मानसून ने भारी तबाही मचाई है. प्रदेश में सड़कें और पुल भारी बारिश और आपदा के चलते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. यहां तक की पैदल रास्तों की हालत भी बद से बदतर हो गई है. जिससे लोगों को पैदल तक चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, कई जगहों पर लोग ये दंश साल 2023 में आई आपदा के बाद से ही झेल रहे हैं. दो साल बीत जाने के बाद भी लोगों को आपदा से राहत नहीं मिली है और वो मजबूरन मुश्किलों से भरा जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं.

2 साल बाद भी आपदा की मार झेल रहे लोग

द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मासड़ को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने वाला स्प्रेई पुल साल 2023 की प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गया था. दो साल बीत जाने के बाद भी इस पुल की जगह पर नया पुल नहीं बनाया जा सका है. जिस कारण स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को जान हथेली पर रखकर रोजाना 7-8 किमी का पैदल सफर तय करना पड़ रहा है.

बिना किसी सुरक्षा के नाला पार करती छात्राएं (ETV Bharat)

'नाले पार करते समय लगता है डर'

स्कूली छात्राओं ने बताया कि उन्हें रोजाना लंबी यात्रा करके स्कूल पहुंचना पड़ रहा है. बीच में ऐसे नाले हैं, जिन्हें पार करते समय डर लगा रहता है कि अगर वहां से पांव फिसल जाए तो सीधे ब्यास नदी में जा गिरेंगे. जब कभी बारिश के कारण इन नालों का जलस्तर बढ़ जाता है तो फिर स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि इस दौरान नाले को पार करना नामुमकिन हो जाता है. स्कूली छात्राओं ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि स्प्रेई पुल को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि इन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

"ग्रामीणों ने कई बार अपनी इस समस्या से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश सरकार को अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है. ग्रामीणों के अनुसार इस पुल के लिए बजट का प्रावधान भी हुआ था, लेकिन बाद में उसका क्या हुआ, इसकी उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है. ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि लोक निर्माण मंत्री इनकी इस समस्या को देखते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे." - संजय कुमार, स्थानीय निवासी

ब्यास नदी पर क्षतिग्रस्त स्प्रेई पुल (ETV Bharat)

सरकार को भेजा है 3 करोड़ का एस्टीमेट

वहीं, जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर एनपीएस चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्प्रेई में नया पुल बनाने के लिए तीन करोड़ का एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेज दिया गया है. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी.