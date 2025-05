ETV Bharat / state

भारत-पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अफवाह फैलाना पड़ेगा महंगा, एडवाइजरी जारी - NO RUMORS ON INDIA PAK WAR

फेक वीडियो, अफवाह फैलाना पड़ेगा भारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 8, 2025 at 11:42 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 12:16 AM IST 2 Min Read

इंदौर : पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद भारत ने जवाबी हमला कर दिया है. भारत के हमलों से पाकिस्तान दहल गया है. वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी की हई. वर्तमान परिस्थितियों से जुड़े भ्रामक मैसेज, वीडियो या कॉन्टेन्ट सोशल मीडिया पर शेयर या वायरल करना भारी पड़ सकता है. पुलिस द्वारा इसकी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है. फेक वीडियो, अफवाह फैलाना पड़ेगा भारी

