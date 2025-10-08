ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- धर्म विशेष को निशाना बनाने के मैसेज प्रसारित करना, शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में कहा कि धर्म विशेष को निशाना बनाने संबंधी व्हाट्सऐप मैसेज प्रसारित करना अपराध है.

October 8, 2025

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी धर्म विशेष का होने के कारण निशाना बनाए जाने संबंधी व्हाट्सऐप मैसेज को प्रसारित करना प्रथम दृष्टया शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध है. यह बीएनएस की धारा 352(2) के तहत अपराध है.

एसआई प्रशांत सिंह ने दर्ज कराई FIR: बिजनौर के आफाक अहमद की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने यह टिप्पणी की. याची के खिलाफ बिजनौर के चांदपुर थाने के एसआई प्रशांत सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. आरोप है कि प्रशांत ने अपने व्हाट्सऐप से यह मैसेज प्रसारित किया कि धर्म विशेष का होने के कारण उनको निशाना बनाना जा रहा है.

रोष प्रकट करने के लिए किया मैसेज: इसी वजह से उसके भाई को फर्जी मुकदमा दर्ज कर फंसाया गया है. यह मैसेज उसने कई लोगों के व्हाट्सऐप पर भेजे. उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. प्राथमिकी रद्द करने के लिए आफाक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. उसके अधिवक्ता का कहना था कि मैसेज उसने अपने भाई की गिरफ्तारी पर रोष प्रकट करने के लिए किया. उसका इरादा लोक शांति को भंग करना या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ना नहीं था.

कोर्ट ने याचिका खारिज की: कोर्ट ने कहा कि हालांकि मैसेज में स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई है, मगर उसका अर्थ स्पष्ट है कि उसे धर्म विशेष का होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है. इससे समुदाय विशेष के लोगों में यह भावना पैदा होगी कि उनको उनके धर्म के कारण निशाना बनाया जा रहा है. कोर्ट ने कहा इस प्रकार का मैसेज प्रसारित करना प्रथम दृष्टया धारा 353(2) के तहत अपराध है. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

