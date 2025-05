ETV Bharat / state

नूंह में होगी SPO की भर्ती, आवेदन प्रकिया से लेकर जानें अंतिम तारीख की पूरी डिटेल - SPO RECRUITMENT IN NUH

SPO Recruitment in Nuh ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 2, 2025 at 4:18 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 5:01 PM IST 2 Min Read

नूंह: हरियाणा के नूंह में 120 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के लिए एसपीओ कार्यालय में आगामी 3 मई से आवेदन जमा किए जाएंगे. आगामी 9 मई को फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख है. उसके बाद आगामी 13 मई को साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को एसपी ऑफिस नूंह आना होगा. अजायब सिंह डीएसपी फिरोजपुर झिरका ने इस बात की जानकारी मीडिया से बातचीत के दौरान दी है. सुरक्षा तंत्र को मिलेगी मजबूती: डीएसपी ने बताया कि किसी एक जिले में 120 स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ की भर्ती होना बड़ी बात है. इससे सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा. उन्होंने बताया कि यह सभी स्पेशल पुलिस ऑफिसर सेना से सेवानिवृत जवान होते हैं. जिन्हें देश के अलग-अलग राज्यों में काम करने का अनुभव प्राप्त होता है. यह अनुभव पुलिस विभाग के काफी काम आता है. एसपी ऑफिस में होगी पूरी प्रकिया: उन्होंने बताया कि सेना से सेवानिवृत होने वाले जवान ही इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. कुल मिलाकर नूंह जिले में एसपीओ भर्ती होने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज के साथ एसपी कार्यालय में फॉर्म जमा करने से लेकर इंटरव्यू के लिए आना होगा. इन स्पेशल पुलिस ऑफिस की भर्ती होने के बाद पुलिस बल में काफी इजाफा नूंह जिले में देखने को मिलेगा.

