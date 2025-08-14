ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में SPO की मौत, जिला कारागार में अपनी ही बंदूक से लगी गोली, दहशत का माहौल - SPO DIES IN KURUKSHETRA

कुरुक्षेत्र जिला कारागार में एसपीओ की मौत से दहशत फैल गई है. अपनी ही बंदूक से गोली लगने से हुआ हादसा.

कुरुक्षेत्र में SPO की मौत
कुरुक्षेत्र में SPO की मौत (Etv Bharat)
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला कारागार में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल, ड्यूटी पर कार्यरत जवान जय भगवान की राइफल की गोली चलने से उसकी मौत हो गई. जय भगवान जिला जेल के बाहर बेंच पर अदालत पेशी पर मुलजिम ले जाने के लिए बैठे हुए थे. इस दौरान गोली चलने की आवाज से दहशत फैल गई. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जयभगवान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है. पुलिस भी मामले की जांच कर रही है.

अपनी ही बंदूक से चली गोली: लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश ने बताया कि एसपीओ सिपाही जय भगवान की गर्दन में गोली लगी है. गोली गर्दन को छलनी करती हुई खोपड़ी में जा लगी. जिससे मौके पर ही मौत हो गई. प्रथम दृष्टि से मामला आत्महत्या का लग रहा है. बाकी कितनी गोलियां चली है और मौत के सटीक कारणों का पता जांच के बाद चल पाएगा. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है.

Kurukshetra district jail
कुरुक्षेत्र जिला कारागार में दहशत का माहौल (Etv Bharat)

आर्मी से रिटायर्ड था मृतक: जानकारी के मुताबिक, 50 साल के मृतक जय भगवान मूल रूप से कैथल के सौनगल गांव का रहने वाला है. जय भगवान मौजूदा समय में पुलिस लाइन में रह रहा था. जय भगवान रिटायर आर्मी कर्मचारी में था, जो रिटायरमेंट के बाद एसपीओ के पद पर पुलिस फोर्स कुरुक्षेत्र में भर्ती हुआ था. उनकी ड्यूटी जिला कारागार कुरुक्षेत्र में थी. सुबह करीब 10 बजे यह हादसा हुआ है.

कुरुक्षेत्र जिला कारागार में एसपीओ की मौत (Etv Bharat)

पुलिस भी करेगी जांच: सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है. जो मौके पर पहुंच चुके हैं. शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा. फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है.

