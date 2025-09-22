ETV Bharat / state

SPGI में 3 दिन के बच्चे का दुर्लभ ऑपरेशन; डॉक्टर्स ने जांघ की नस से ब्रेन तक पहुंचाई तार, जानिए कौन सी बीमारी से था पीड़ित?

मैटरनल एंड रीप्रोडक्टिव हेल्थ (एमआरएच) विभाग की टीम की तत्परता से बची जान, परिवारजन ने पीजीआई की टीम का जताया आभार

ऑपरेशन करते डॉक्टर्स और मौजूद स्टाफ. (SPGI)
लखनऊ : संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान (SPGI) के डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर 'धरती के भगवान' की संज्ञा को चरितार्थ किया है. डॉक्टरों की टीम ने एक ऐसी नवजात की जिंदगी बचाई है, जिसके बचने की उम्मीद न के बराबर थी.

दरअसल, तीन दिन का शिशु वैन आफ गैलेन मैलफार्मेशन नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था. इस रोग में मस्तिष्क की नसों में असामान्य गुच्छा बनने से हृदय पर तीव्र दबाव पड़ता है और शिशु की मृत्यु कुछ ही घंटों में हो सकती है. एसजीपीजीआई के चार विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सूझबूझ और उत्कृष्ट टीमवर्क का परिचय देते हुए तीन दिन के बच्चे का जटिल ऑपरेशन कर बचा लिया है.

गर्भावस्था के दौरान ही आशंका व्यक्त कर दी थीः मैटरनल एंड रीप्रोडक्टिव हेल्थ (एमआरएच) विभाग की प्रो. मंदाकिनी प्रधान व प्रो. नीता सिंह ने गर्भावस्था के दौरान ही भ्रूण में बच्चे के विकार की आशंका व्यक्त कर दी थी. जन्म के तुरंत बाद इलाज की जरूरत को देखते हुए इंटरवेंशन रेडियोलाजिस्ट प्रोफेसर विवेक सिंह को तैयार रहने के लिए कहा गया. प्रो. विवेक सिंह व टीम ने पहले से तैयारी कर ली थी, जिससे जन्म के बाद बच्चे का त्वरित उपचार संभव हो सका.

पैदा होते ही बच्चे की टूटने लगी थी सांसेंः प्रो. विवेक सिंह ने बताया कि कौशांबी के सिराथू की रहने वली 26 वर्षीय बन्नो को 40 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद जन्मे शिशु की सांसें टूटने लगीं, तब नियोनेटल टीम ने तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट प्रदान किया. शिशु को हृदय 'विफलता का गंभीर खतरा था. चिकित्सकों ने आपात निर्णय लेते हुए जन्म के तीसरे दिन (शनिवार) ही ऑपरेशन का निश्चय किया.

जांघ की नस से बारीक तार मस्तिष्क तक पहुंचायाः न्यूरो-इंटरवेंशन विशेषज्ञ प्रो. विवेक सिंह के नेतृत्व में इंटरवेंशन रेडियोलाजी टीम के डॉ. सत्यव्रत, डॉ. सौम्या और डॉ. सूर्यकांत ने उच्चस्तरीय इंडोवैस्कुलर तकनीक से ऑपरेशन किया. शिशु की जांघ की सूक्ष्म नस से एक बारीक तार मस्तिष्क की विकृत रक्त नलिकाओं तक पहुंचाया और विशेष ग्लू डालकर असामान्य रक्त प्रवाह को रोका. इतनी छोटी नसों में यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी, किंतु टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया. प्रो. विवेक सिंह ने बताया कि ऑपरेशन के बाद शिशु की निरंतर निगरानी नियोनेटल विभाग की डॉ. अनीता सिंह व डॉ. आकांक्षा ने की. एनेस्थीसिया टीम के प्रो. संदीप साहू व उनकी टीम ने की. लगातार चौकस देखभाल और चिकित्सकीय निगरानी के बाद शिशु पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटा.

एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइज़ेशन प्रक्रिया से इलाजः प्रो. मंदाकिनी प्रधान ने बताया कि गैलेन विरूपता शिरा (वीओजीएम) मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार की दुर्लभ रक्त वाहिका असामान्यता है. वीओजीएम में मस्तिष्क की विकृत धमनियां केशिकाओं से जुड़ने के बजाय सीधे शिराओं से जुड़ जाती हैं, जो रक्त प्रवाह को धीमा करने में मदद करती हैं. इससे शिराओं में उच्च दाब वाला रक्त प्रवाहित होता है. इससे हृदय को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे नवजात शिशुओं में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है. इस विकृति का पता आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से लग जाता है. इसका इलाज एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइज़ेशन नामक एक प्रक्रिया से किया जाता है, जिसमें असामान्य कनेक्शन को अवरुद्ध किया जाता है.

यूपी में अब तक आए सिर्फ 4 केसः प्रो. मंदाकिनी प्रधान ने बताया कि यह एक दुर्लभ बीमारी है. 60 हजार में से किसी एक शिशु को यह दिक्कत हो सकती है. गर्भावस्था के दौरान होने वाले अल्ट्रासाउंड में इस समस्या का पता चलता है. गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही की एमआरआई में यह समस्या स्पष्ट हो पाती है. अभी तक यूपी में इसके चार केस सामने आए थे.

केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में कैजुअल्टी 40 बेड एवं 6 वेंटीलेटर बेड यूनिट का लोकार्पण
वहीं, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के नवीन आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेंटर में नवीनीकृत कैजुअल्टी यूनिट (40-बेड) एवं छह वेंटीलेटर बेड की व्यवस्था का लोकार्पण सोमवार को कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने किया. कुलपति ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों से मरीज रेफर होकर के केजीएमयू ट्रामा सेंटर में आते हैं. ऐसे में कई बार अति गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है. जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है. तमाम दिक्कतों को देखते हुए 40 बेड की विस्तृत कैजुअल्टी और छह वेंटीलेटर बेड की सुविधा से थोड़ा राहत मिलेगा. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ट्रॉमा सेंटर डॉ. प्रेमराज सिंह ने बताया कि 40-बेड की विस्तृत कैजुअल्टी और 6 वेंटीलेटर बेड की उपलब्धता से गंभीर मरीजों की जीवनरक्षा और भी प्रभावी होगी.

