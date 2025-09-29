ETV Bharat / state

तेज रफ्तार वाहन ने मारी स्कूटी और बाइक को टक्कर, तीन लोगों की मौके पर ही मौत

भरतपुर: जिले के वैर थाना क्षेत्र के गांव जीवद में सोमवार रात को भीषण सड़क हादसा हो गया. रात को एक अनियंत्रित वाहन ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर किया गया. घटना के बाद चालक अपने वाहन को लेकर फरार हो गया.

थाना प्रभारी वैर नेतराम ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पोस्टमार्टम मंगलवार को कराया जाएगा. स्थानीय लोगों के अनुसार जीवद गांव में रात को किसी अज्ञात वाहन ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि दुर्घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े. दुर्घटनाग्रस्त वाहन व सवारों की स्थिति देखते ही लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया. दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक बच्चा घायल हो गया.