तेज रफ्तार वाहन ने मारी स्कूटी और बाइक को टक्कर, तीन लोगों की मौके पर ही मौत
भरतपुर के जीवद गांव में अज्ञात वाहन ने दो दुपहिया को टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक अपने वाहन सहित फरार हो गया.
Published : September 29, 2025 at 9:09 PM IST
भरतपुर: जिले के वैर थाना क्षेत्र के गांव जीवद में सोमवार रात को भीषण सड़क हादसा हो गया. रात को एक अनियंत्रित वाहन ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर किया गया. घटना के बाद चालक अपने वाहन को लेकर फरार हो गया.
थाना प्रभारी वैर नेतराम ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पोस्टमार्टम मंगलवार को कराया जाएगा. स्थानीय लोगों के अनुसार जीवद गांव में रात को किसी अज्ञात वाहन ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि दुर्घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े. दुर्घटनाग्रस्त वाहन व सवारों की स्थिति देखते ही लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया. दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक बच्चा घायल हो गया.
पढ़ें: अलवर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत, बारां में ASI की मौत
थाना प्रभारी नेतराम ने बताया कि फिलहाल अज्ञात वाहन का पता लगाया जा रहा है और घटना की जानकारी ली जा रही है. उन्होंने बताया कि घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए भरतपुर रेफर किया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों की पहचान मुकेश पुत्र सुंदर, निवासी डीग और हेमराज पुत्र दीवान निवासी मुहारी के रूप में की है. तीसरे मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है.