रांची: राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा सामने आया है. जहां एक स्कूली बच्ची और उसकी मां को एक तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई. मां और स्कूली बच्ची की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और मौके पर हंगामा कर रहे हैं. सूचना मिलने पर कांके थाना प्रभारी मौके पर पहुंच स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं.

क्या है पूरा मामला

हेडक्वार्टर डीएसपी-वन अमर कुमार पांडेय ने बताया कि कांके थाना क्षेत्र के जोड़ा पुल के पास सड़क हादसे में मां और उसकी बेटी की मौत की सूचना मिली है. यह हादसा उस समय हुआ जब मां अपनी मासूम बेटी को लेकर स्कूल जा रही थी. उसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने दोनों को कुचल दिया. इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई.

रिनपास में नर्स थी मृतका

मृतकों में रिनपास की नर्स रश्मि कश्यप और उनकी बेटी शामिल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक मां रश्मि कश्यप रिनपास में नर्स थी. वह कांके के चूड़ी टोला में रहा करती थी जबकि उनके पति अफ्रीका में कार्यरत हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक सीमेंट लदे ट्रक ने मां और बेटी को बेहद तेज रफ्तार से कुचल दिया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई. मां अपनी बेटी को स्कूटी पर बिठा कर स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया.

