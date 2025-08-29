ETV Bharat / state

रांची में सड़क हादसा: मां के साथ स्कूल जा रही थी मासूम बच्ची, तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, दोनों की मौत - RANCHI ROAD ACCIDENT

रांची में भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार वाहन ने मां और उसकी बेटी को कुचल दिया.

Ranchi road accident
घटनास्थल की तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 9:09 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read

रांची: राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा सामने आया है. जहां एक स्कूली बच्ची और उसकी मां को एक तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई. मां और स्कूली बच्ची की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और मौके पर हंगामा कर रहे हैं. सूचना मिलने पर कांके थाना प्रभारी मौके पर पहुंच स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं.

क्या है पूरा मामला

हेडक्वार्टर डीएसपी-वन अमर कुमार पांडेय ने बताया कि कांके थाना क्षेत्र के जोड़ा पुल के पास सड़क हादसे में मां और उसकी बेटी की मौत की सूचना मिली है. यह हादसा उस समय हुआ जब मां अपनी मासूम बेटी को लेकर स्कूल जा रही थी. उसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने दोनों को कुचल दिया. इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई.

रिनपास में नर्स थी मृतका

मृतकों में रिनपास की नर्स रश्मि कश्यप और उनकी बेटी शामिल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक मां रश्मि कश्यप रिनपास में नर्स थी. वह कांके के चूड़ी टोला में रहा करती थी जबकि उनके पति अफ्रीका में कार्यरत हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक सीमेंट लदे ट्रक ने मां और बेटी को बेहद तेज रफ्तार से कुचल दिया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई. मां अपनी बेटी को स्कूटी पर बिठा कर स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया.

रांची: राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा सामने आया है. जहां एक स्कूली बच्ची और उसकी मां को एक तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई. मां और स्कूली बच्ची की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और मौके पर हंगामा कर रहे हैं. सूचना मिलने पर कांके थाना प्रभारी मौके पर पहुंच स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं.

क्या है पूरा मामला

हेडक्वार्टर डीएसपी-वन अमर कुमार पांडेय ने बताया कि कांके थाना क्षेत्र के जोड़ा पुल के पास सड़क हादसे में मां और उसकी बेटी की मौत की सूचना मिली है. यह हादसा उस समय हुआ जब मां अपनी मासूम बेटी को लेकर स्कूल जा रही थी. उसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने दोनों को कुचल दिया. इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई.

रिनपास में नर्स थी मृतका

मृतकों में रिनपास की नर्स रश्मि कश्यप और उनकी बेटी शामिल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक मां रश्मि कश्यप रिनपास में नर्स थी. वह कांके के चूड़ी टोला में रहा करती थी जबकि उनके पति अफ्रीका में कार्यरत हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक सीमेंट लदे ट्रक ने मां और बेटी को बेहद तेज रफ्तार से कुचल दिया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई. मां अपनी बेटी को स्कूटी पर बिठा कर स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया.

यह भी पढ़ें:

यात्री बस ने मारी मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, दो लोगों की मौत

रांची में भीषण सड़क हादसा: एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, बेकाबू ट्रक ने ऑटो को रौंदा

खूंटी में सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, एक ही बाइक पर सभी थे सवार

Last Updated : August 29, 2025 at 10:39 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

रांची में सड़क हादसाACCIDENT IN RANCHIMOTHER AND DAUGHTER ACCIDENTRANCHI KANKE ROAD ACCIDENTRANCHI ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.