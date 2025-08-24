ETV Bharat / state

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार कार ने सिपाही को उड़ाया, 100 फिट दूर जाकर गिरा, दो गिरफ्तार - GHAZIABAD ACCIDENT NEWS

गाजियाबाद के दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर कई फीट हवा में उछले इलाज के दौरान हुई मौत.

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने सिपाही को उड़ाया
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने सिपाही को उड़ाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 3:03 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 3:24 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर उस समय एक सनसनीखेज वारदात पेश आया, जब एक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को 120 की तेज रफ्तार से आ रही कार ने ऐसी टक्कर मार दी. इस टक्कर में पुलिसकर्मी करीब 100 फीट हवा में उछलता हुआ दूर जाकर गिरा. जिससे वह मौके पर ही बुरी तरह घायल हो गया. जिसके बाद वहां ड्यूटी पर तैनात दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई.


IPEM एग्जिट प्वाइंट पर ड्यूटी कर रहा पुलिस कर्मी आया चपेट में : दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. IPEM एग्जिट प्वाइंट पर ड्यूटी दे रहे सिपाही को 120 की रफ्तार में आ रही गाड़ी ने उड़ा दिया. कार की स्पीड इतनी तेज थी कि सिपाही हवा में उछलकर करीब 100 फीट दूर जाकर गिरा. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई.

एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने मामले की दी जानकारी (ETV Bharat)

आरोपी कार चालक विनीत और सुमित गिरफ्तार : मामले को लेकर पुलिस ने विनीत और सुमित को गिरफ्तार किया है. विनीत द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी. मिली जानकारी के मुताबिक विनीत उर्फ बिन्नी मधुबन बापूधाम थाने का हिस्ट्रीशीटर है. विनीत और सुमित गाजियाबाद की सदरपुर इलाके का रहने वाले है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

विजयनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज : मामले को लेकर आरक्षी विनीत के भाई अक्षय कुमार ने 23 अगस्त 2025 को विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. अक्षय कुमार ने फिर कहा है, "मेरा भाई विपिन कुमार IPEM कॉलेज कट पर यातायात व्यवस्था में कार्यरत है. 22 अगस्त करीब 6:15 बजे अर्टिगा गाड़ी के चालक द्वारा भाई को जान से मारने की नीयत से गाड़ी चलाते हुए गाड़ी चढ़ा कर भाग गया. जिसमें विपिन को गंभीर चोटे आई हैं. विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी मौत हो गई.


एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने मामले की दी जानकारी : एडीसीपी ट्रैफिक ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि 22 अगस्त 2025 को शाम तकरीबन 6:15 पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे स्थित IPEM एग्जिट प्वाइंट पर आरक्षी विपिन कुमार ड्यूटी पर तैनात थे. इस समय अर्टिगा गाड़ी 120 की स्पीड पर आते हुए सड़क किनारे खड़े सिपाही को टक्कर मारती है.

दोनों आरोपी मधुबन बापूधाम थाने के हैं हिस्ट्रीशीटर: घटना के तुरंत बाद पुलिस द्वारा आरक्षी को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान आरक्षी कि शनिवार देर रात मृत्यु हो गई है. घटना को लेकर विजयनगर थाने में 'अटेंप्ट टू मर्डर' का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा अर्टिगा गाड़ी को बरामद किया गया है. विनीत द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी और सुमित बराबर में बैठा हुआ था. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जानकारी करने पर पता चला है कि विनीत उर्फ बिन मधुबन बापूधाम थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है."

