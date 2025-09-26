ETV Bharat / state

डिजिटल सुशासन की रफ्तार, ऑनलाइन ढाई हजार से अधिक राजस्व मामले निपटे : महादेव कावरे

रायपुर : रायपुर संभाग में लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार तेज हो गई है. संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने बताया कि पिछले एक साल में लगभग ढाई हजार मामलों का निपटारा किया गया है. जिनमें कई पुराने केस भी शामिल हैं. ऑनलाइन व्यवस्था, सुनवाई के दिन बढ़ाने और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण जैसी पहल से कार्य में पारदर्शिता और गति आई है. इसी बीच छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर रायपुर को आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त नया संभागायुक्त कार्यालय मिलने जा रहा है, जहां ई-ऑफिस और पेपरलेस कार्यप्रणाली के जरिए लोगों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.





1 साल में निपटे 2400 पेंडिंग केस : रायपुर के संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने कहा कि संभाग आयुक्त कार्यालय में प्रमुख रूप से राजस्व की अपील आती है. कलेक्टर और तहसीलदार केस निपटाते हैं, उसके विरुद्ध यहां पर अपील आती है. एक साल के कार्यकाल में लगभग 2400 से ज्यादा केस निपटाए गए. एक अभियान चला कर सबको ऑनलाइन किया गया है. उन आदेशों को ऑनलाइन अपलोड किया गया है. अब लोग ऑनलाइन अपना आदेश देख सकते हैं. प्रतिदिन जो केस का निपटारा किया जा रहा है. वह भी ऑनलाइन किया जा रहा है. इसके अलावा 2600 से ज्यादा केस हमारे रिकॉर्ड रुम में जमा करने का अभियान चलाकर किया गया है.

ऑनलाइन ढाई हजार से अधिक राजस्व मामले निपटे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)