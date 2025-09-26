डिजिटल सुशासन की रफ्तार, ऑनलाइन ढाई हजार से अधिक राजस्व मामले निपटे : महादेव कावरे
रायपुर संभाग में ढाई हजार से अधिक राजस्व मामलों का ऑनलाइन निपटारा किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2025 at 6:16 PM IST
रायपुर : रायपुर संभाग में लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार तेज हो गई है. संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने बताया कि पिछले एक साल में लगभग ढाई हजार मामलों का निपटारा किया गया है. जिनमें कई पुराने केस भी शामिल हैं. ऑनलाइन व्यवस्था, सुनवाई के दिन बढ़ाने और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण जैसी पहल से कार्य में पारदर्शिता और गति आई है. इसी बीच छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर रायपुर को आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त नया संभागायुक्त कार्यालय मिलने जा रहा है, जहां ई-ऑफिस और पेपरलेस कार्यप्रणाली के जरिए लोगों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
1 साल में निपटे 2400 पेंडिंग केस : रायपुर के संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने कहा कि संभाग आयुक्त कार्यालय में प्रमुख रूप से राजस्व की अपील आती है. कलेक्टर और तहसीलदार केस निपटाते हैं, उसके विरुद्ध यहां पर अपील आती है. एक साल के कार्यकाल में लगभग 2400 से ज्यादा केस निपटाए गए. एक अभियान चला कर सबको ऑनलाइन किया गया है. उन आदेशों को ऑनलाइन अपलोड किया गया है. अब लोग ऑनलाइन अपना आदेश देख सकते हैं. प्रतिदिन जो केस का निपटारा किया जा रहा है. वह भी ऑनलाइन किया जा रहा है. इसके अलावा 2600 से ज्यादा केस हमारे रिकॉर्ड रुम में जमा करने का अभियान चलाकर किया गया है.
पहले सुनवाई हफ्ते में दो दिन रखे गए थे. उसे बढ़ाकर संभागायुक्त कार्यालय में 3 दिन किया गया है. वहीं उप संभागायुक्त में दो दिन किया गया है. इस तरह से पांचों दिन यहां सुनवाई की जा रही है. इसके अलावा जो 5 साल से ऊपर के केस लंबित हैं, उसे प्रति सप्ताह सुनवाई की जा रही है. जिससे इन मामलों का निपटारा तेजी से हो रहा है- महादेव कावरे, संभागायुक्त
नए कार्यालय में मिलेंगी कई सुविधाएं : वहीं न्यायालय से संबंधित मामलों को लेकर कावरे ने कहा कि उन मामलों में कोई अभिलेख यदि कोर्ट में नहीं आ पाता या फिर पक्षकार नहीं आता है.उसे किस तरह से जल्दी बुलाएं, पक्षकारों को नोटिस दें, दस्तावेज उपलब्ध कराने का भी काम किया जा रहा है. इस दौरान कावरे ने बताया कि 25 साल का छत्तीसगढ़ होने के बाद अब रायपुर संभाग आयुक्त को नया कार्यालय मिलने जा रहा है.इस नए भवन में कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.जिससे वहां आने वाले लोगों को परेशानी ना हो. लिफ्ट सहित अन्य जो भी अधुनिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं भवन में होनी चाहिए. वह सारी व्यवस्थाएं इस कार्यालय में होगी.
कावरे ने कहा कि इसके अलावा ईऑफिस की सौगात भी लोगों को मिल रही है. जिसके तहत बिना पेपर के पत्राचार की सुविधा ले पा रहे हैं. इसके अलावा लोगों को उनके आवेदन संबंधित जानकारी एसएमएस के जरिए भी उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए लोग के मोबाइल नंबर लेकर ऑनलाइन जानकारी देने की व्यवस्था बनाई जा रही है.इस तरह ज्यादा सुविधा लोगों को मिल सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है.
