आरके सिंह से मिले पवन सिंह
पटना: भोजपुरी सुपर स्टार और काराकाट से लोकसभा के उम्मीदवार रह चुके पवन सिंह की 'घर वापसी' को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है. इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी में दोबारा से शामिल हो सकते हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं. इसकी चर्चा इसलिए होने लगी है, क्योंकि उन्होंने आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह से मुलाकात की है.

आरके सिंह से मिले पवन सिंह: भोजपुरी फिल्मों के 'पावर स्टार' पवन सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता आरके सिंह से मुलाकात की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की है. तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. एक्स हैंडल पर अभिनेता ने लिखा, 'एक नए सोच के साथ एक नई मुलाकात.'

बीजेपी में होगी वापसी?: इस तस्वीर के सामने आते ही पवन सिंह के फैंस से लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या सच में भोजपुरी स्टार अपने पुराने घर यानी भारतीय जनता पार्टी में वापसी करने वाले हैं. आरके सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. ऐसे में इस मुलाकात के पीछे आगे की बड़ी रणनीति छिपी हो सकती है.

पवन सिंह कर सकते हैं बीजेपी में वापसी

पहले बीजेपी में ही थे पवन सिंह: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पहले बीजेपी में ही थे. बिहार समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी करते थे लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जब उनको काराकाट की बजाय पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया गया तो उन्होंने न केवल टिकट वापस कर दिया, बल्कि काराकाट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर लड़ गए.

भोजपुरी स्टार पवन सिंह

काराकाट में एनडीए की हार के कारण बने: बीजेपी से नाराजगी के कारण पवन सिंह ने काराकाट सीट पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोक दिया. पहले तो पार्टी ने उनको नाम वापस लेने को कहा लेकिन जब वह नहीं माने तो उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया. वहीं पवन सिंह के कारण एनडीए को हार का सामना करना पड़ा और महागठबंधन (सीपीआई माले) के राजाराम सिंह कुशवाहा जीत गए. हालांकि पवन को उपेंद्र कुशवाहा से अधिक वोट मिला.

पवन सिंह

विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी: पवन सिंह आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं. वह लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे हैं. हालांकि अभी तक उन्होंने पार्टी या सीट को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है लेकिन माना जा रहा है कि वह काराकाट या उसके आसपास के ही किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं.

विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह

आरजेडी में भी जाने की चर्चा: वैसे पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में जिस तरह उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तारीफ की थी, उससे ये चर्चा भी शुरू हो गई थी कि वह आरजेडी में जा सकते हैं. हालांकि किसी बड़े नेता ने इस बारे में खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

पवन सिंह की पत्नी भी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव

पत्नी भी लड़ना चाहती हैं चुनाव: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं. वह भी क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलती-जुलती रहती हैं. हालांकि पार्टी को लेकर उन्होंने भी अबतक स्थिति स्पष्ट नहीं की है लेकिन सीटों को लेकर बोल चुकी हैं कि वह काराकाट, डेहरी और नबीनगर में से किसी एक सीट से लड़ेंगी.

