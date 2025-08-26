वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से आगामी दशहरा, दीपावली, छठ आदि त्योहारों पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में रांची-गोरखपुर-रांची वाया छपरा, सीवान, देवरिया सदर तीन फेरों के लिए, साथ ही पूर्व से चलाई जा रही 07651/07652 जालना-छपरा-जालना विशेष गाड़ी का संचलन 14 फेरों के लिए किया जाएगा.









जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, 08629/08630 रांची-गोरखपुर-रांची वाया छपरा, सीवान, देवरिया सदर साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन रांची से 18 अक्टूबर से 01 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक शनिवार को, गोरखपुर से 19 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक रविवार को 03 फेरों के लिये किया जायेगा. साथ ही जालना से 27 अगस्त से 26 नवम्बर, 2025 तक और छपरा से 29 अगस्त से 28 नवम्बर, 2025 तक 14 फेरों के लिए बढ़ाया जा रहा है.







13 फेरों के लिए चलेगी ट्रेन : जन संपर्क अधिकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 08629 रांची-गोरखपुर साप्ताहिक विशेष गाड़ी 18 अक्टूबर से 01 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक शनिवार को रांची से 16.50 बजे प्रस्थान कर मूरी से 18.02 बजे, बोकारो स्टील सिटी से 19.00 बजे, चन्द्रपुरा से 19.39 बजे, कतरासगढ़ से 20.12 बजे, धनबाद से 20.50 बजे, चित्तरंजन से 22.32 बजे, जामताड़ा से 22.47 बजे, मधुपुर से 23.15 बजे, दूसरे दिन जसीडीह से 00.05 बजे, झाझा से 01.35 बजे, जमुई से 02.02 बजे, किऊल से 02.34 बजे, मोकामा से 03.12 बजे, बख्तियारपुर से 04.07 बजे, राजेन्द्र नगर टर्मिनल से 05.05 बजे, पटना से 05.25 बजे, पाटलिपुत्र से 06.00 बजे, छपरा से 07.40 बजे, सीवान से 08.50 बजे, भटनी से 09.50 बजे तथा देवरिया सदर से 10.20 बजे छूटकर गोरखपुर 11.45 बजे पहुंचेगी.





19 अक्टूबर से गोरखपुर से चलेगी ट्रेन : वापसी यात्रा में 08630 गोरखपुर-रांची साप्ताहिक विशेष गाड़ी 19 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक रविवार को गोरखपुर से 15.30 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन देवरिया सदर से 16.50 बजे, भटनी से 17.11 बजे, सीवान से 18.10 बजे, छपरा से 19.15 बजे, पाटलिपुत्र से 21.20 बजे, पटना से 21.55 बजे, राजेन्द्रनगर टर्मिनस से 22.05 बजे, बख्तियारपुर से 22.47 बजे, मोकामा से 23.32 बजे, दूसरे दिन किऊल से 00.05 बजे, जमुई से 00.37 बजे, झाझा से 01.35 बजे, जसीडीह से 02.50 बजे, मधुपुर से 03.15 बजे, जामताड़ा से 03.45 बजे, चितरंजन से 04.12 बजे, धनबाद से 05.10 बजे, कतरासगढ़ से 05.34 बजे, चन्द्रपुरा से 06.22 बजे, बोकारो स्टील सिटी से 07.05 बजे तथा मूरी से 08.10 बजे छूटकर रांची 09.30 बजे पहुंचेगी.





27 अगस्त से चलेगी जालान छपरा साप्ताहिक ट्रेन : इसी क्रम में 07651 जालना-छपरा साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 27 अगस्त से 26 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक बुधवार को जालना से 23.35 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन दूसरे दिन औरंगाबाद से 00.20 बजे, मनमाड से 04.20 बजे, भुसावल से 06.40 बजे, खंडवा जंक्शन से 08.55 बजे, हरदा से 10.02 बजे, इटारसी जंक्शन से 12.10 बजे, पिपरिया से 13.02 बजे, गाडरवारा से 13.27 बजे, नरसिंहपुर से 14.00 बजे, जबलपुर से 15.40 बजे, कटनी से 17.00 बजे, मैहर से 17.42 बजे, सतना से 18.25 बजे, मानिकपुर से 20.10 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 22.40 बजे, ज्ञानपुर रोड से 23.50 बजे तीसरे दिन बनारस से 00.55 बजे, वाराणसी से 01.20 बजे, औंड़िहार से 02.02 बजे, गाजीपुर सिटी से 02.50 बजे, बलिया से 03.45 बजे तथा सहतवार से 04.05 बजे छूटकर छपरा 05.30 बजे पहुंचेगी.





ये होगा वापसी रूट : वापसी यात्रा में 07652 छपरा-जालना साप्ताहिक विशेष गाड़ी 29 अगस्त से 28 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को छपरा से 22.15 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन सहतवार से 23.00 बजे, बलिया से 23.25 बजे दूसरे दिन गाजीपुर सिटी से 00.25 बजे, औंड़िहार से 01.00 बजे, वाराणसी से 02.30 बजे, बनारस से 02.45 बजे, ज्ञानपुर रोड से 03.37 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 05.25 बजे, मानिकपुर से 07.37 बजे, सतना से 08.35 बजे, मैहर से 09.00 बजे, कटनी से 09.47 बजे, जबलपुर से 11.10 बजे, नरसिंहपुर से 12.12 बजे, गाडरवारा से 12.40 बजे, पिपरिया से 13.07 बजे, इटारसी जंक्शन से 14.30 बजे, हरदा से 15.22 बजे, खंडवा से 17.37 बजे, भुसावल से 19.25 बजे, मनमाड से 22.00 बजे तथा तीसरे दिन औरंगाबाद से 01.05 बजे छूटकर जालना 04.00 बजे पहुंचेगी.



