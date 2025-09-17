ETV Bharat / state

रांची से कामाख्या के लिए रेलवे चलाएगा पूजा स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम टेबल

रांचीः दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची से कामाख्या के लिए साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन सितंबर से नवंबर तक कुल छह ट्रिप करेगी. रेलवे का मानना है कि इससे त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इन दिनों नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और सीट की भारी किल्लत रहती है.

कब से चलेगी ट्रेन

रांची रेल मंडल के मुताबिक, 08621 रांची–कामाख्या पूजा स्पेशल 27 सितंबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक हर शनिवार को रांची से चलेगी. ट्रेन शाम 20:10 बजे रांची स्टेशन से प्रस्थान करेगी और अगले दिन रविवार रात 23:00 बजे कामाख्या पहुंचेगी. वापसी की ट्रेन 08622 कामाख्या–रांची पूजा स्पेशल 29 सितंबर से 3 नवंबर 2025 तक हर सोमवार को कामाख्या से चलेगी और मंगलवार सुबह 04:40 बजे रांची पहुंचेगी.

रांची से कामाख्या तक का टाइम टेबल

08621 रांची–कामाख्या पूजा स्पेशल शनिवार को 20:10 बजे रांची से चलेगी. यह मुरी में 21:15 बजे पहुंचेगी और 21:20 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद बोकारो स्टील सिटी 22:30/22:35 बजे, धनबाद 00:50/01:00 बजे, जसीडीह 03:13/03:15 बजे, किउल 05:33/05:35 बजे, कटिहार 11:15/11:25 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी 14:50/15:00 बजे, न्यू बोंगाईगांव 19:00/19:20 बजे, रंगिया 21:12/21:17 बजे रुकेगी और अंततः रविवार को 23:00 बजे कामाख्या पहुंचेगी.

कामाख्या से रांची का टाइम टेबल

08622 कामाख्या–रांची पूजा स्पेशल सोमवार को 02:00 बजे कामाख्या से खुलेगी. यह रंगिया 03:10/03:15 बजे, न्यू बंगाईगांव 05:50/06:00 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी 10:00/10:10 बजे, कटिहार 13:30/13:40 बजे, किउल 17:40/17:42 बजे, जसीडीह 20:23/20:25 बजे, धनबाद 23:25/23:35 बजे, बोकारो स्टील सिटी 01:15/01:20 बजे, मुरी 03:13/03:15 बजे रुकेगी और मंगलवार सुबह 04:40 बजे रांची पहुंचेगी.

