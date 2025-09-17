ETV Bharat / state

रांची से कामाख्या के लिए रेलवे चलाएगा पूजा स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम टेबल

रेलवे दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान विशेष ट्रेनें चलाएगी. इसके तहत रांची से कामाख्या के लिए भी ट्रेन दी गई है.

WEEKLY PUJA SPECIAL TRAIN
रांची रेलवे स्टेशन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
रांचीः दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची से कामाख्या के लिए साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन सितंबर से नवंबर तक कुल छह ट्रिप करेगी. रेलवे का मानना है कि इससे त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इन दिनों नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और सीट की भारी किल्लत रहती है.

कब से चलेगी ट्रेन

रांची रेल मंडल के मुताबिक, 08621 रांची–कामाख्या पूजा स्पेशल 27 सितंबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक हर शनिवार को रांची से चलेगी. ट्रेन शाम 20:10 बजे रांची स्टेशन से प्रस्थान करेगी और अगले दिन रविवार रात 23:00 बजे कामाख्या पहुंचेगी. वापसी की ट्रेन 08622 कामाख्या–रांची पूजा स्पेशल 29 सितंबर से 3 नवंबर 2025 तक हर सोमवार को कामाख्या से चलेगी और मंगलवार सुबह 04:40 बजे रांची पहुंचेगी.

रांची से कामाख्या तक का टाइम टेबल

08621 रांची–कामाख्या पूजा स्पेशल शनिवार को 20:10 बजे रांची से चलेगी. यह मुरी में 21:15 बजे पहुंचेगी और 21:20 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद बोकारो स्टील सिटी 22:30/22:35 बजे, धनबाद 00:50/01:00 बजे, जसीडीह 03:13/03:15 बजे, किउल 05:33/05:35 बजे, कटिहार 11:15/11:25 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी 14:50/15:00 बजे, न्यू बोंगाईगांव 19:00/19:20 बजे, रंगिया 21:12/21:17 बजे रुकेगी और अंततः रविवार को 23:00 बजे कामाख्या पहुंचेगी.

कामाख्या से रांची का टाइम टेबल

08622 कामाख्या–रांची पूजा स्पेशल सोमवार को 02:00 बजे कामाख्या से खुलेगी. यह रंगिया 03:10/03:15 बजे, न्यू बंगाईगांव 05:50/06:00 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी 10:00/10:10 बजे, कटिहार 13:30/13:40 बजे, किउल 17:40/17:42 बजे, जसीडीह 20:23/20:25 बजे, धनबाद 23:25/23:35 बजे, बोकारो स्टील सिटी 01:15/01:20 बजे, मुरी 03:13/03:15 बजे रुकेगी और मंगलवार सुबह 04:40 बजे रांची पहुंचेगी.

यात्रियों को मिलेगी राहत

त्योहारों के मौसम में रांची से बिहार, बंगाल और असम की ओर बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. खासकर छठ और दिवाली के समय टिकट मिलना बेहद कठिन हो जाता है. ऐसे में यह पूजा स्पेशल ट्रेन हजारों यात्रियों के लिए सुविधाजनक विकल्प साबित होगी. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त डिब्बे लगाए जाएंगे जिनमें स्लीपर, एसी और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे.

लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय यात्रियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान यह ट्रेन बड़ी राहत लेकर आई है. कई यात्रियों ने सुझाव दिया कि ऐसी विशेष ट्रेनों को हर साल नियमित रूप से चलाना चाहिए ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके. वहीं, रेल अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की मांग और भीड़ को देखते हुए अन्य रूटों पर भी विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं.

रेलवे की ओर से रांची–कामाख्या पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. यह ट्रेन न केवल रांची और असम को जोड़ेगी बल्कि बीच के कई जिलों के लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगी. उम्मीद है कि इस पहल से त्योहारों में यात्रा आसान होगी और लोग समय पर अपने घरों तक पहुंच सकेंगे.

