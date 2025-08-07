कोटा/जोधपुर: रक्षाबंधन के अवसर पर रूटीन की चल रही ट्रेनों में भारी वेटिंग और रिग्रेट जैसी स्थिति बनी हुई है. दूसरी तरफ रेलवे ने नए नियम के अनुसार वेटिंग टिकट पर यात्रा भी नहीं की जा सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है. रेलवे ने हिसार से पुणे और हड़पसर तक विशेष ट्रेन की घोषणा की है. यह ट्रेन कोटा और जयपुर होते हुए निकलेगी. वहीं भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन 10 अगस्त से चलेगी.

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि हिसार से पुणे और हड़पसर तक विशेष ट्रेन हिसार से 10 अगस्त को रवाना होगी. जबकि पुणे के हड़पसर से यह ट्रेन 11 अगस्त को रवाना होगी. हिसार से ट्रेन नंबर 04725 रविवार, 10 अगस्त को सुबह 5:50 बजे रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 12:40 बजे जयपुर और शाम 5 बजे डकनिया तालाब स्टेशन पहुंचेगी. साथ ही सोमवार सुबह 10:10 बजे पुणे और 10:45 बजे हड़पसर पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन नंबर 04725 सोमवार 11 अगस्त को शाम 5 बजे हड़पसर से रवाना होगी. वहीं 5:20 बजे पुणे पहुंचेगी. मंगलवार सुबह 10:15 बजे डकनिया तालाब और दोपहर 2:40 बजे जयपुर पहुंचेगी. इसके बाद देर रात 10:25 बजे हिसार पहुंचेगी.

इस रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन में सेकंड एसी के 2, थर्ड एसी के 5, स्लीपर के 9, जनरल 4 और 02 अन्य को मिलाकर 22 कोच होंगे. यह ट्रेन हिसार, सादुलपुर, लोहारू, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़, सीकर, रींगस, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, डकनिया तालाब, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, वसई रोड, कल्याण, लोनावाला, चिंचवड़ व पुणे स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी. कोटा में ट्रेन का स्टॉपेज जंक्शन की जगह डकनिया तालाब दिया गया है. इस ट्रेन में हिसार से हड़पसर जाने की बुकिंग शुरू हो गई है. हड़पसर से हिसार के बीच बुकिंग 8 अगस्त को शुरू होगी.

भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर ट्रेन नंबर 04827, भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस 10 अगस्त, रविवार को (1 ट्रिप) भगत की कोठी से दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर सोमवार सुबह 7.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 04828, बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल 11 अगस्त, सोमवार को (ट्रिप) बांद्रा टर्मिनस से सुबह 10.30 बजे रवाना होकर मंगलवार सुबह 4.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. यात्री सुविधा के लिए ट्रेन में 2 सेंकड एसी, 5 थर्ड एसी, 1 थर्ड एसी इकोनॉमी, 4 स्लीपर, 4 जनरल, 2 पॉवरकार सहित कुल 18 डिब्बे होंगे.

स्पेशल ट्रेन इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव: जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन आवागमन में लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, जंवाई बांध, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर, महेसाना, साबरमती, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

नए नंबर और स्वरूप में दिखेगी जम्मूतवी एक्सप्रेस: भगत की कोठी से जम्मूतवी रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन नए नंबर और बदले स्वरूप में नजर आएगी. जिसके तहत ट्रेन न सिर्फ परंपरागत आईसीएफ की जगह अत्याधुनिक एलएचबी डिब्बों से चलाई जाएगी बल्कि इसके संचालन समय में बड़ा बदलाव किया गया है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन 19225, भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस भगत की कोठी से 25 अगस्त से नए नंबर 14803 और ट्रेन 19226, जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस जम्मूतवी से 26 अगस्त से नए नंबर 14804 से संचालित की जाएगी.

उन्होंने बताया कि ट्रेन में 1 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 7 द्वितीय श्रेणी शयनयान, 4 जनरल क्लास व 2 पॉवर कार सहित कुल 19 डिब्बे होंगे. सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि ट्रेन 14804, जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस 26 अगस्त से अपने निर्धारित समय रात्रि 9 बजे के स्थान पर सुबह 8.40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात्रि 8.30 बजे के स्थान पर सुबह 9.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. ट्रेन के मार्ग के ठहराव वाले स्टेशनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भगत की कोठी से सुबह 7 बजे चलेगी.