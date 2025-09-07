दशहरा, दीपावली-छठ के लिए दिल्ली से गोरखपुर तक स्पेशल ट्रेन, 29 सितंबर से चलेगी, ये होंगे स्टॉपेज
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया, कई रूटों पर ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे.
September 7, 2025 at 8:00 AM IST
वाराणसीः वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा के मद्देनजर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसके तहत 04016/04015 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी वाया गोरखपुर का संचालन 29 सितम्बर से 30 नवम्बर, 2025 तक आनन्द विहार टर्मिनस से तथा 30 सितम्बर से 01 दिसम्बर, 2025 तक सीतामढ़ी से 63 फेरों के लिए किया जाएगा.
दिल्ली से गोरखपुर तक इस ट्रेन से सफर आसानः जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 04016 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी पूजा विशेष गाड़ी 29 सितम्बर से 30 नवम्बर, 2025 तक आनन्द विहार टर्मिनस से प्रतिदिन 15.30 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 16.20 बजे, मुरादाबाद से 19.30 बजे, बरेली से 21.02 बजे दूसरे दिन लखनऊ से 01.20 बजे, गोंडा से 04.20 बजे, गोरखपुर से 07.35 बजे, कप्तानगंज से 08.35 बजे, सिसवा बाजार से 09.15 बजे, बगहा से 10.37 बजे, हरिनगर से 11.07 बजे, नरकटियागंज से 11.35 बजे, सिकटा से 11.58 बजे, रक्सौल से 12.33 बजे तथा बैरगनिया से 13.32 बजे छूटकर सीतामढ़ी 15.00 बजे पहुंचेगी.
वापसी का ये होगा रूटः वापसी यात्रा में 04015 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी 30 सितम्बर से 01 दिसम्बर, 2025 तक सीतामढ़ी से प्रतिदिन 16.30 बजे प्रस्थान कर बैरगनिया से 16.55 बजे, रक्सौल से 18.00 बजे, सिकटा से 18.25 बजे, नरकटियागंज से 19.00 बजे, हरिनगर से 19.22 बजे, बगहा से 19.52 बजे, सिसवा बाजार से 23.10 बजे, कप्तानगंज से 23.52 बजे दूसरे दिन गोरखपुर से 01.25 बजे, गोंडा से 04.20 बजे, लखनऊ से 08.40 बजे, बरेली से 12.50 बजे, मुरादाबाद से 14.30 बजे तथा गाजियाबाद से 17.20 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 18.15 बजे पहुंचेगी.
20 कोच की होगी ट्रेनः इस गाड़ी की संरचना में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का 01, शयनयान श्रेणी के 13, साधारण द्वितीय श्रेणी के 03 तथा जी.एस.एल.आर. के 02 कोचों सहित कुल 20 कोच लगाए जाएंगे.
आज चलेगी परीक्षा विशेष ट्रेन
- 05328 प्रयागराज रामबाग -मऊ-बलिया अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को प्रयागराज रामबाग से 14:00 बजे प्रस्थान कर वाराणसी से 17:00 बजे, मऊ से 18:55 बजे छूटकर 20:15 बजे बलिया पहुंचेगी.
- 05344 प्रयागराज रामबाग -बनारस अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को प्रयागराज रामबाग से 04:30 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 05:35 बजे छूटकर 07:30 बजे बनारस पहुँचेगी।
- 05346 प्रयागराज रामबाग -वाराणसी-छपरा अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को प्रयागराज रामबाग से 10:00 बजे प्रस्थान कर वाराणसी से 13:50 बजे, गाजीपुर सिटी से 15:35 बजे,बलिया से 16:35 बजे छूटकर 17:45 बजे छपरा पहुँचेगी.
- 05348 आजमगढ़-बलिया मेमू परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को आजमगढ़ से 13:00 बजे प्रस्थान कर मऊ से 14:15 बजे छूटकर 15:45 बजे बलिया पहुंचेगी.
- 05332 आजमगढ़-बलिया मेमू परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को आजमगढ़ से 19:30 बजे प्रस्थान कर मऊ से 20:50 बजे छूटकर 21:45 बजे बलिया पहुंचेगी.
- 05334 वाराणसी सिटी-आजमगढ़ मेमू परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को वाराणसी सिटी से 13:50 बजे प्रस्थान कर मऊ से 16:35 बजे छूटकर 17:45 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी.
- 05335 आजमगढ़-वाराणसी सिटी मेमू परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को आजमगढ़ से 04:00 बजे प्रस्थान कर मऊ से 05:00 बजे प्रस्थान कर 07:30 बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी.वापसी यात्रा में 05336 वाराणसी सिटी-आजमगढ़ मेमू परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को वाराणसी सिटी से 22:50 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन मऊ से 01:35 बजे छूटकर 02:45 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी.
- 05338 आजमगढ़- गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को आजमगढ़ से 14:00 बजे प्रस्थान कर मऊ से 15:05 बजे,भटनी से 16:40 बजे,देवरिया सदर से 17:15 बजे प्रस्थान कर 18:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.वापसी यात्रा में 05337 गोरखपुर-आजमगढ़ अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को गोरखपुर से 20:00 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 21:20 बजे,भटनी से 21:40 बजे और मऊ से 23:05 बजे छूटकर दूसरे दिन 00:30 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी.
- 05342 वाराणसी सिटी- गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को वाराणसी सिटी से 07:15 बजे प्रस्थान कर मऊ से 09:20 बजे,भटनी से 11:20 बजे,देवरिया सदर से 11:50 बजे प्रस्थान कर 13:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी यात्रा में 05341 गोरखपुर-वाराणसी सिटी अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 07 सितम्बर, 2025 को गोरखपुर से 17:00 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 18:20 बजे,भटनी से 18:50 बजे और मऊ से 20:20 बजे छूटकर 22:00 बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी.
