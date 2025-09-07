ETV Bharat / state

दशहरा, दीपावली-छठ के लिए दिल्ली से गोरखपुर तक स्पेशल ट्रेन, 29 सितंबर से चलेगी, ये होंगे स्टॉपेज

वाराणसीः वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा के मद्देनजर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसके तहत 04016/04015 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी वाया गोरखपुर का संचालन 29 सितम्बर से 30 नवम्बर, 2025 तक आनन्द विहार टर्मिनस से तथा 30 सितम्बर से 01 दिसम्बर, 2025 तक सीतामढ़ी से 63 फेरों के लिए किया जाएगा.





दिल्ली से गोरखपुर तक इस ट्रेन से सफर आसानः जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 04016 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी पूजा विशेष गाड़ी 29 सितम्बर से 30 नवम्बर, 2025 तक आनन्द विहार टर्मिनस से प्रतिदिन 15.30 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 16.20 बजे, मुरादाबाद से 19.30 बजे, बरेली से 21.02 बजे दूसरे दिन लखनऊ से 01.20 बजे, गोंडा से 04.20 बजे, गोरखपुर से 07.35 बजे, कप्तानगंज से 08.35 बजे, सिसवा बाजार से 09.15 बजे, बगहा से 10.37 बजे, हरिनगर से 11.07 बजे, नरकटियागंज से 11.35 बजे, सिकटा से 11.58 बजे, रक्सौल से 12.33 बजे तथा बैरगनिया से 13.32 बजे छूटकर सीतामढ़ी 15.00 बजे पहुंचेगी.



वापसी का ये होगा रूटः वापसी यात्रा में 04015 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी 30 सितम्बर से 01 दिसम्बर, 2025 तक सीतामढ़ी से प्रतिदिन 16.30 बजे प्रस्थान कर बैरगनिया से 16.55 बजे, रक्सौल से 18.00 बजे, सिकटा से 18.25 बजे, नरकटियागंज से 19.00 बजे, हरिनगर से 19.22 बजे, बगहा से 19.52 बजे, सिसवा बाजार से 23.10 बजे, कप्तानगंज से 23.52 बजे दूसरे दिन गोरखपुर से 01.25 बजे, गोंडा से 04.20 बजे, लखनऊ से 08.40 बजे, बरेली से 12.50 बजे, मुरादाबाद से 14.30 बजे तथा गाजियाबाद से 17.20 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 18.15 बजे पहुंचेगी.



20 कोच की होगी ट्रेनः इस गाड़ी की संरचना में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का 01, शयनयान श्रेणी के 13, साधारण द्वितीय श्रेणी के 03 तथा जी.एस.एल.आर. के 02 कोचों सहित कुल 20 कोच लगाए जाएंगे.



