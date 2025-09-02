ETV Bharat / state

पहली बार मानसी जंक्शन से दिल्ली के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और समय - SPECIAL TRAIN

त्योहार में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है. पहली बार खगड़िया के मानसी जंक्शन से स्पेशल ट्रेन चलायी जाएगी.

खगड़िया के मानसी जंक्शन
Published : September 2, 2025 at 1:50 PM IST

खगड़िया: दुर्गा-पूजा, दिवाली, छठ को देखते हुए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों की सौगात दो रहा है. इसी बीच रेलवे ने खगड़िया के मानसी जंक्शन से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ऐसा पहली बार है जब मानसी जंक्शन से दिल्ली के लिए ट्रेन चलायी जाएगी.

बेगूसराय, मुंगेर के यात्रियों को राहत: त्योहारों के मौसम में शुरू हो रही इस सुविधा से न सिर्फ खगड़िया बल्कि बेगूसराय, मुंगेर और आसपास के जिलों के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी. रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 04454/04453 नई दिल्ली-मानसी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है.

कब से कब तक चलेगी: यह ट्रेन नई दिल्ली से 20 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी. मानसी से 22 सितंबर से 1 दिसंबर तक रोजाना ट्रेन की सुविधा मिलेगी. ट्रेन खगड़िया होकर गुजरेगी, जिससे यहां के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा.

पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा: इस ट्रेन के शुरू होने से खगड़िया का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कात्यायनी स्थान जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भी नया आयाम मिलेगा. स्थानीय स्तर पर उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जिले के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत: खगड़िया, बेगूसराय और मुंगेर के हजारों मजदूर रोजगार के सिलसिले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश आते–जाते हैं. अब तक इन यात्रियों को सफर के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई स्पेशल ट्रेन शुरू होने से यह परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी.

त्योहारों में घर वापसी आसान: त्योहारी सीजन में घर लौटने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन किसी तोहफा से कम नहीं है. रेलवे का यह फैसला लाखों लोगों के सफर को न सिर्फ़ सुविधाजनक बल्कि आसान बनाने वाला साबित होगा.

