सीकर: रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. अब सीकर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की राह और आसान हो गई. अब सीकर से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी. इसे लेकर रेलवे ने हरी झंडी दे दी है. 21 सितंबर से ट्रेन का संचालन शुरू होगा. लखनऊ-सीकर-लखनऊ स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी. इस संबंध में रेलवे ने सूचना जारी की.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, 21 सितंबर से गाड़ी संख्या 04208 सीकर स्टेशन से सुबह 7:15 बजे रवाना होगी. यह स्पेशल ट्रेन रात 10:45 बजे लखनऊ पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04207 लखनऊ से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:15 पर सीकर पहुंचेगी. लखनऊ-सीकर-लखनऊ स्पेशल ट्रेन रोजाना चलेगी.

पढ़ें: दीपावली पर सोगरिया से दानापुर के बीच चलेगी एक और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, अभी से कंफर्म करवाएं अपनी टिकट - FESTIVAL SPECIAL TRAIN

इन स्टेशनों पर ठहराव: लखनऊ-सीकर-लखनऊ स्पेशल ट्रेन रींगस, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, ईदगाह, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल और उन्नाव स्टेशन पर रूकेगी. ट्रेन की एवरेज स्पीड 43 से 44 किमी प्रति घंटे रहेगी. इस ट्रेन में 18 साधारण और दो स्लीपर डिब्बे रहेंगे. ऐसे में लखनऊ से बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाली श्रद्धालुओं को ट्रेन से काफी फायदा होगा.

पूर्व सांसद ने की थी मांग: सीकर के पूर्व सांसद और भाजपा नेता सुमेधानंद सरस्वती कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले व सीकर से लखनऊ ट्रेन की मांग की. इसके बाद रेलवे ने ट्रेन शुरू की.