फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेल प्रबंधक का फैसला, रांची से अंबाला तक वन वे स्पेशल ट्रेन का परिचालन

रांची: त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ती अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय ने रांची से अंबाला के बीच एक वन वे (एक तरफ के लिए) स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. इस स्पेशल ट्रेन का संचालन केवल एक ट्रिप के लिए किया जाएगा.

रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 08107 रांची–अंबाला वन वे स्पेशल गुरुवार, 02 अक्टूबर 2025 को रांची से खुलेगी. ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन से रात 22:45 बजे प्रस्थान करेगी और रास्ते में प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए अंबाला तक पहुंचेगी. यह ट्रेन शनिवार तड़के 04:45 बजे अंबाला पहुंचेगी.

मार्ग और ठहराव

ट्रेन रांची से खुलने के बाद मुरी (आगमन 23:45, प्रस्थान 23:47), बोकारो स्टील सिटी (आगमन 01:05, प्रस्थान 01:10), गोमो (आगमन 02:25, प्रस्थान 02:30), कोडरमा (आगमन 03:35, प्रस्थान 03:37), गया (आगमन 06:00, प्रस्थान 06:10), सासाराम (आगमन 08:50, प्रस्थान 08:52), दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (आगमन 10:55, प्रस्थान 11:05), प्रयागराज (आगमन 13:50, प्रस्थान 13:55), लखनऊ (आगमन 18:20, प्रस्थान 18:25), बरेली (आगमन 21:00, प्रस्थान 21:05), मुरादाबाद (आगमन 22:45, प्रस्थान 22:50) होते हुए अंबाला पहुंचेगी.

कोच संरचना

इस स्पेशल ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे, इनमें 02 एसएलआरडी कोच, 06 सामान्य श्रेणी के कोच, 12 द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच और 01 वातानुकूलित 3-टियर कोच शामिल रहेंगे. इस संरचना के माध्यम से अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा.

यात्रियों को राहत