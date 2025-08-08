Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! आनंद विहार से पटना के बीच वाया बनारस स्पेशल ट्रेन, जानिये क्या होगा समय? - RAILWAY NEWS

स्पेशल ट्रेन 08 अगस्त से 20 नवंबर तक आनंद विहार टर्मिनल से तथा 09 अगस्त से 21 नवंबर तक पटना से चलेगी.

आनंद विहार-पटना के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
आनंद विहार-पटना के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read

वाराणसी: त्योहार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार टर्मिनस और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन (04090/04089) चला रहा है. जो 08 अगस्त से 20 नवंबर तक आनंद विहार टर्मिनल से तथा 09 अगस्त से 21 नवंबर तक पटना से 105 फेरों के लिए चलाई जाएगी.

08 अगस्त से 20 नवंबर तक आनंद विहार से पटना जाएगी ट्रेन: जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ट्रेन नंबर 04090 आनंद विहार टर्मिनल-पटना स्पेशल ट्रेन 08 अगस्त से 20 नवंबर 2025 तक आनंद विहार टर्मिनस से प्रतिदिन 14.25 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेण्ट्रल से 21.35 बजे, दूसरे दिन प्रयागराज जंक्शन से 00.25 बजे, वाराणसी से 03.20 बजे, गाजीपुर सिटी से 05.00 बजे, बलिया से 06.00 बजे, सहतवार से 06.22 बजे, सुरेमनपुर से 06.50 बजे, छपरा से 08.15 बजे तथा पाटलिपुत्र से 10.20 बजे छूटकर पटना 11.00 बजे पहुंचेगी.

9 अगस्त से 21 नवंबर तक पटना से आनंद विहार जाएगी ट्रेन: अशोक कुमार ने बताया कि वापसी में पटना-आनंद विहार टर्मिनस स्पेशल ट्रेन (04089) 09 अगस्त से 21 नवंबर, 2025 तक पटना जंक्शन से प्रतिदिन 18.20 बजे प्रस्थान कर पाटलिपुत्र से 18.55 बजे, छपरा से 21.10 बजे, सुरेमनपुर से 21.50 बजे, सहतवार से 22.13 बजे, बलिया से 22.40 बजे, गाजीपुर सिटी से 23.40 बजे, दूसरे दिन वाराणसी से 01.55 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 04.45 बजे तथा कानपुर सेण्ट्रल से 07.55 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 14.50 बजे पहुंचेगी.

22 कोच की होगी ट्रेन: उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय सह प्रथम श्रेणी का 01, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 02, शयनयान श्रेणी के 12, साधारण द्वितीय श्रेणी के 04 तथा एसएलआर के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे.

यह भी पढ़ें: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! सावन में चलेगी बनारस-मधुपुर स्पेशल ट्रेन, जानिये क्या होगा समय?

यह भी पढ़ें: दिल्ली पटना के लिए विशेष ट्रेन शुरू, प्रयागराज से होकर गुजरेगी

वाराणसी: त्योहार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार टर्मिनस और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन (04090/04089) चला रहा है. जो 08 अगस्त से 20 नवंबर तक आनंद विहार टर्मिनल से तथा 09 अगस्त से 21 नवंबर तक पटना से 105 फेरों के लिए चलाई जाएगी.

08 अगस्त से 20 नवंबर तक आनंद विहार से पटना जाएगी ट्रेन: जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ट्रेन नंबर 04090 आनंद विहार टर्मिनल-पटना स्पेशल ट्रेन 08 अगस्त से 20 नवंबर 2025 तक आनंद विहार टर्मिनस से प्रतिदिन 14.25 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेण्ट्रल से 21.35 बजे, दूसरे दिन प्रयागराज जंक्शन से 00.25 बजे, वाराणसी से 03.20 बजे, गाजीपुर सिटी से 05.00 बजे, बलिया से 06.00 बजे, सहतवार से 06.22 बजे, सुरेमनपुर से 06.50 बजे, छपरा से 08.15 बजे तथा पाटलिपुत्र से 10.20 बजे छूटकर पटना 11.00 बजे पहुंचेगी.

9 अगस्त से 21 नवंबर तक पटना से आनंद विहार जाएगी ट्रेन: अशोक कुमार ने बताया कि वापसी में पटना-आनंद विहार टर्मिनस स्पेशल ट्रेन (04089) 09 अगस्त से 21 नवंबर, 2025 तक पटना जंक्शन से प्रतिदिन 18.20 बजे प्रस्थान कर पाटलिपुत्र से 18.55 बजे, छपरा से 21.10 बजे, सुरेमनपुर से 21.50 बजे, सहतवार से 22.13 बजे, बलिया से 22.40 बजे, गाजीपुर सिटी से 23.40 बजे, दूसरे दिन वाराणसी से 01.55 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 04.45 बजे तथा कानपुर सेण्ट्रल से 07.55 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 14.50 बजे पहुंचेगी.

22 कोच की होगी ट्रेन: उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय सह प्रथम श्रेणी का 01, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 02, शयनयान श्रेणी के 12, साधारण द्वितीय श्रेणी के 04 तथा एसएलआर के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे.

यह भी पढ़ें: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! सावन में चलेगी बनारस-मधुपुर स्पेशल ट्रेन, जानिये क्या होगा समय?

यह भी पढ़ें: दिल्ली पटना के लिए विशेष ट्रेन शुरू, प्रयागराज से होकर गुजरेगी

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSSPECIAL TRAINANAND VIHARPATNA JUNCTIONRAILWAY NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी सरकार के बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश को चुनौती; इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर 20 अगस्त को होगी सुनवाई

मोटापे का शिकार हो सकते हैं स्तनपान न करने वाले बच्चे; 6 माह तक सामान्य से ज्यादा पाया गया वजन, KGMU की स्टडी में खुलासा

पौधों की तस्वीरें देखकर बीमारी का पता लगाएगा यह AI मॉडल, IIIT इलाहाबाद के वैज्ञानिकों ने खोजा नायाब तरीका

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.