वाराणसी: त्योहार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार टर्मिनस और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन (04090/04089) चला रहा है. जो 08 अगस्त से 20 नवंबर तक आनंद विहार टर्मिनल से तथा 09 अगस्त से 21 नवंबर तक पटना से 105 फेरों के लिए चलाई जाएगी.

08 अगस्त से 20 नवंबर तक आनंद विहार से पटना जाएगी ट्रेन: जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ट्रेन नंबर 04090 आनंद विहार टर्मिनल-पटना स्पेशल ट्रेन 08 अगस्त से 20 नवंबर 2025 तक आनंद विहार टर्मिनस से प्रतिदिन 14.25 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेण्ट्रल से 21.35 बजे, दूसरे दिन प्रयागराज जंक्शन से 00.25 बजे, वाराणसी से 03.20 बजे, गाजीपुर सिटी से 05.00 बजे, बलिया से 06.00 बजे, सहतवार से 06.22 बजे, सुरेमनपुर से 06.50 बजे, छपरा से 08.15 बजे तथा पाटलिपुत्र से 10.20 बजे छूटकर पटना 11.00 बजे पहुंचेगी.

9 अगस्त से 21 नवंबर तक पटना से आनंद विहार जाएगी ट्रेन: अशोक कुमार ने बताया कि वापसी में पटना-आनंद विहार टर्मिनस स्पेशल ट्रेन (04089) 09 अगस्त से 21 नवंबर, 2025 तक पटना जंक्शन से प्रतिदिन 18.20 बजे प्रस्थान कर पाटलिपुत्र से 18.55 बजे, छपरा से 21.10 बजे, सुरेमनपुर से 21.50 बजे, सहतवार से 22.13 बजे, बलिया से 22.40 बजे, गाजीपुर सिटी से 23.40 बजे, दूसरे दिन वाराणसी से 01.55 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 04.45 बजे तथा कानपुर सेण्ट्रल से 07.55 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 14.50 बजे पहुंचेगी.

22 कोच की होगी ट्रेन: उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय सह प्रथम श्रेणी का 01, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 02, शयनयान श्रेणी के 12, साधारण द्वितीय श्रेणी के 04 तथा एसएलआर के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे.

