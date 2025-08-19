वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से आनंद विहार दिल्ली से बिहार के सहरसा पूर्णिया कोर्ट तक यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से विशेष गाड़ियों का संचलन किया जा रहा है. यात्रियों की ओर से लगातार इन ट्रेनों की अवधि में विस्तार की मांग की जा रही थी. इन्हीं मांगों को लेकर इन ट्रेनों के अवधि में विस्तार किया गया है. ये गाड़ियां अपने पहले के ठहराव और समय अनुसार विस्तारित अवधि तक चलाई जायेगी.

जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, समय विस्तार में सहरसा, पूर्णिया कोट से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली ट्रेनें हैं जो 20 अगस्त से अवधि विस्तार के साथ चलेंगी. उन्होंने बताया कि, इन गाड़ियों में जनरेटर सह लगेज यान के 02 तथा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 18 कोचों सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे.

इन ट्रेनों की अवधि में हुआ विस्तार

गाड़ी संख्या 05575 सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनस साप्ताहिक विशेष गाड़ी के संचलन अवधि का विस्तार 20 अगस्त से 10 सितम्बर तक 04 फेरों के लिए किया गया है. यह गाड़ी शिशो हाल्ट स्टेशन पर 23.35 बजे पहुंचकर 23.40 बजे छूटेगी. ये ट्रेन सहरसा जंक्शन से चलकर गढ़ बउरी, सुपौल, सरायगढ़ लगायत अन्य स्टेशनों से होते हुए गोरखपुर जंक्शन, बस्ती, गोंडा, सीतापुर ,शाहजहांपुर,बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 05576 आनन्द विहार टर्मिनस-सहरसा साप्ताहिक विशेष गाड़ी के संचलन अवधि का विस्तार 19 अगस्त से 16 सितम्बर तक 05 फेरों के लिए किया गया है. यह गाड़ी शिशो हाल्ट स्टेशन पर 04.00 बजे पहुंचकर 04.05 बजे छूटेगी. इसके अन्य स्टॉपेज स्टेशन पूर्व के ही होंगे.

गाड़ी संख्या 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी के संचलन अवधि का विस्तार 17 अगस्त से 15 सितम्बर तक 18 फेरों के लिए किया गया है. यह गाड़ी शिशो हाल्ट स्टेशन पर 23.35 बजे पहुंचकर 23.40 बजे छूटेगी. यह ट्रेन बनमनखी जंक्शन, सहरसा जंक्शन लगायत अन्य स्टेशनों से होते हुए गोरखपुर जंक्शन, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 05580 आनन्द विहार टर्मिनस-पूर्णिया कोट विशेष गाड़ी के संचलन अवधि का विस्तार 20 अगस्त से 17 सितम्बर तक 17 फेरों के लिए किया गया है. यह गाड़ी शिशो हाल्ट स्टेशन पर 04.00 बजे पहुंचकर 04.05 बजे छूटेगी.

