दुर्गा पूजा को लेकर पटना का ट्रैफिक प्लान, इन 3 रास्तों पर नो-एंट्री, जानिए पूरी डिटेल

हड़ताली चौक और आसपास की व्यवस्था: हड़ताली चौक से सगुना मोड़ की ओर जाने वाले सभी वाहन राजवंशीनगर और चिड़ियाखाना होकर फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेंगे. इस दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए कई मार्गों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो. ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.

राजीवनगर और दीघा के लिए मार्ग: राजीवनगर और दीघा से हड़ताली चौक की ओर जाने वाले वाहनों को आशियाना-दीघा रोड से राजीवनगर नाला के पास वाले रास्ते से अटल पथ के रास्ते ले जाया जाएगा. वैकल्पिक मार्ग के रूप में रामनगरी मोड़, फ्रेंड्स कॉलोनी, एजी कॉलोनी रोड और जे.डी. वीमेंस कॉलेज का रास्ता उपलब्ध होगा. डुमरा टीओपी से सगुना मोड़ जाने वाले वाहनों को हवाई अड्डा मार्ग से फुलवारी शरीफ या जगदेव पथ की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

बेली रोड पर यातायात व्यवस्था: बेली रोड और आसपास के क्षेत्रों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. सगुना मोड़ से एयरपोर्ट जाने वाले वाहन रुकनपुरा, राजाबाजार ओवरब्रिज के नीचे जगदेव पथ होकर बीएमपी की ओर जा सकेंगे. छोटे वाहन सगुना मोड़ से हड़ताली चौक की ओर रुकनपुरा होकर राजाबाजार फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे. सगुना मोड़ से दीघा, पाटलिपुत्रा या राजीवनगर जाने वाले वाहन आशियाना मोड़ से बायीं ओर मुड़कर आशियाना-दीघा रोड का उपयोग करेंगे.

पटना: राजधानी पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने विशेष यातायात योजना लागू की है. यह व्यवस्था 29 सितंबर 2025 को दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर 2025 की रात 10 बजे तक या सामान्य यातायात बहाल होने तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, शव वाहन और पासधारक वाहनों को छूट दी जाएगी. ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने इसके लिए रूट चार्ट जारी किया है.

डाकबंगला और कोतवाली क्षेत्र में प्रतिबंध: शहर के डाकबंगला चौराहा और आसपास के क्षेत्रों में कड़े यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं. जीपीओ गोलम्बर से उत्तर की ओर व्यावसायिक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा. डाकबंगला चौराहा पर भट्टाचार्या रोड, पटना जंक्शन और स्वामीनंदन तिराहा से आने वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. डाकबंगला से कोतवाली तक दोनों दिशाओं में वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित होगा.

न्यू डाकबंगला और एसपी वर्मा रोड पर नियम: न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. हालांकि, छोटे वाहन जंक्शन से गांधी मैदान जाने के लिए गोरियाटोली चौक से एग्जिबिशन रोड का उपयोग कर सकेंगे. इन प्रतिबंधों का उद्देश्य शहर के व्यस्त इलाकों में यातायात को सुगम बनाना और जाम की स्थिति से बचना है.

रात 10 बजे तक या सामान्य यातायात

अशोक राजपथ और पटना सिटी में वन-वे व्यवस्था: अशोक राजपथ पर विशेष रूप से वन-वे और प्रतिबंध लागू रहेंगे. गांधी चौक से गायघाट तक केवल पश्चिम से पूर्व की ओर वाहनों का संचालन होगा. गायघाट से पटना सिटी चौक तक भी वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी. पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाले वाहनों को पुरानी बाईपास से डायवर्ट किया जाएगा. चौक मोड़ से दीदारगंज तक छोटे वाहनों को केवल पश्चिम से पूर्व की ओर जाने की अनुमति होगी.

पटना सिटी में अतिरिक्त प्रतिबंध: पटना सिटी चौक से पश्चिम की ओर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा. वाहन नई सड़क (गुरुगोविंद सिंह पथ) से डायवर्ट होंगे. गोविंद मित्रा रोड और सब्जीबाग रोड दोनों तरफ से बंद रहेंगे. नाला रोड और दिनकर गोलम्बर पर भी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा.

पटना में की गई विशेष यातायात व्यवस्था

पार्किंग व्यवस्था और नो-पार्किंग जोन: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई क्षेत्रों में नो-पार्किंग जोन घोषित किए गए हैं गांधी मैदान, एसपी वर्मा रोड, कोतवाली थाना से टाइटन वॉच मोड़, सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ और छज्जूबाग तक पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी. पटना म्यूजियम और बुद्धमार्ग पर भी पार्किंग पर रोक होगी. वैकल्पिक पार्किंग के लिए फ्रेजर रोड, वीरचंद पटेल पथ, जीपीओ गोलम्बर, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज और मंगल तालाब जैसे क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं.

ट्रैफिक एसपी की अपील: ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और निर्धारित मार्गों का उपयोग करें. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था श्रद्धालुओं और आम जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है। नियमों का पालन करने से लोग बिना किसी परेशानी के दुर्गा पूजा और दशहरा का आनंद ले सकेंगे. भारी वाहनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और उन्हें दानापुर कैंट, सगुना मोड़ या नेउरा होकर डायवर्ट किया जाएगा.

"आम जनता से अपील है कि वे प्रशासन द्वारा जारी यातायात व्यवस्था का पालन करें और निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है. नियमों के पालन से लोग बिना किसी परेशानी के दुर्गा पूजा और दशहरा के पर्व का आनंद ले सकेंगे."-अपराजित लोहान, ट्रैफिक एसपी, पटना

