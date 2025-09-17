ETV Bharat / state

देवघर में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व, बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण में देवशिल्पी का योगदान, जानें क्या है मान्यता

देवघर के बैद्यनाथ मंदिर निर्माण से जुड़ी कहानी में भगवान विश्वकर्मा का अहम योगदान बताया गया है. खबर में जानें पूरी कहानी

Vishwakarma Puja In Deoghar
देवघर का बैद्यनाथ मंदिर. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
देवघर: बाबा नगरी देवघर में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है. इसकी पीछे धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कहानी है. इसलिए देवघर में धूमधाम के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है.

इस संबंध में बैद्यनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित संजीव ने बताया कि इस बार का विश्वकर्मा पूजा बेहद खास है, क्योंकि आज एकादशी तिथि है और साथ ही बुधवार को भगवान गणेश का दिन भी है. एक साथ ये सारे संयोग पड़ने से पूजा का मुहूर्त और भी शुभ हो गया है.

देवघर में विश्वकर्मा पूजा के महत्व की जानकारी देते पंडा और तीर्थ पुरोहित. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी मान्यता

वहीं बाबा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी बबलू सिंगारी ने बताया कि बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण में भगवान विश्वकर्मा का सबसे अहम योगदान माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की स्थापना के समय मंदिर परिसर में पांच मंदिरों का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था.

परिसर में हैं कुल 21 मंदिर

बताते चलें कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में 21 मंदिर हैं, जिसमें पंच मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने खुद अपने हाथों से किया था. उसके बाद अन्य मंदिरों का निर्माण समय-समय पर तत्कालीन राजाओं द्वारा कराया गया.

उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है. पहले बैद्यनाथ धाम में भगवान विष्णु के मंदिर का गुंबद सबसे ऊंचा हुआ करता था, लेकिन हिंदू धर्मग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर से ऊंचा कोई मंदिर नहीं हो सकता. इसलिए भगवान विश्वकर्मा ने ही उस गुंबद को छोटा करवा दिया था. पुजारियों के अनुसार, भगवान विश्वकर्मा की पूजा आदिकाल से होती आ रही है. बैद्यनाथ धाम में उन्हें शिल्पकार और सृष्टि के कारीगर के रूप में पूजा जाता है.

Vishwakarma Puja In Deoghar
देवघर का बैद्यनाथ मंदिर. (फोटो-ईटीवी भारत)

देवघर में श्रद्धा से मनाई गई विश्वकर्मा पूजा

आपको बता दें कि देवघर में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है. घर-घर में लोग अपने वाहनों और मशीनों की पूजा करते नजर आए. साथ ही कई जगहों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है. विश्वकर्मा पूजा को लेकर जिले का माहौल भक्तिमय हो गया है.

