विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे का विशेष महत्व, जानें क्या है धार्मिक मान्यता

विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे मां दुर्गे को अर्पित की जाती है. शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है.

Vijayadashami 2025
अपराजिता के पौधे की लता. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read
जामताड़ा: अपराजिता के फूल और पौधे का विजयादशमी के दिन विशेष महत्व है. विजयादशमी के दिन श्रद्धालु मां दुर्गे की अपराजिता के फूल और पौधे से विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और जतरा बनाते हैं. साथ ही उस फूल और पौधे की लता को सालों भर घर में रखते हैं.

कभी पराजित नहीं होने वाला अपराजिता

दरअसल, अपराजिता कभी पराजित नहीं होने वाले को कहते हैं. इसलिए दशहरा के दिन इस फूल और पौधे का महत्व बढ़ जाता है. श्रद्धालु विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं.

विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे के महत्व की जानकारी देते स्थानीय और पुजारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अपराजिता से बनाते हैं जतरा

विजयादशमी के दिन श्रद्धालु अपराजिता के फूल और पौधे की लता से न सिर्फ मां दुर्गा की पूजा करते हैं, बल्कि फूल और पौधे की लता से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं और जतरा बनाते हैं. ऐसा माना जाता है की अपराजिता के फूल और पौधे से जतरा बनाने से सालों भर मां दुर्गे की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

क्या कहते हैं श्रद्धालु

अपराजिता के फूल और पौधे के महत्व को लेकर श्रद्धालु बताते हैं कि विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे से देवी की पूजा करते हैं. इससे देवी प्रसन्न होती हैं और जतरा बनाती हैं. सालों भर इस पौधे की लता और फूल को घरों में रखते हैं. इससे देवी मां की कृपा बनी रहती है.

Vijayadashami 2025
अपराजिता के पौधे की लता से मां दुर्गा की पूजा करते पुजारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

अपराजिता का धार्मिक महत्व

अपराजिता का फूल पौधे का धार्मिक महत्व भी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपराजिता देवी का प्रतीक माना जाता है. विजयादशमी के दिन अपराजिता की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शत्रु पर विजय मिलती है और धन-समृद्धि में वृद्धि होती है. यही कारण है कि विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे का महत्व बढ़ जाता है.

क्या कहते हैं पुरोहित

इस संबंध में पुरोहित बताते हैं कि अपराजिता का फूल और पौधा मां दुर्गा को काफी प्रिय है. विजयादशमी के दिन‌ अपराजिता के फूल और पौधे में पूजा करने से मां देवी की कृपा बनी रहती है.

Vijayadashami 2025
पूजा के बाद अपराजिता की लता हाथों में धारण किए श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)

भगवान राम से जुड़ी है कहानी

पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान राम ने रावण वध करने के पहले विजयादशमी के दिन देवी अपराजिता की पूजा की थी. यही नहीं अपराजिता का फूल और पौधा देवी का प्रतीक और असत्य पर सत्य का प्रतीक भी माना गया है.

