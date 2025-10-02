ETV Bharat / state

विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे का विशेष महत्व, जानें क्या है धार्मिक मान्यता

अपराजिता के पौधे की लता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

Published : October 2, 2025 at 2:45 PM IST

जामताड़ा: अपराजिता के फूल और पौधे का विजयादशमी के दिन विशेष महत्व है. विजयादशमी के दिन श्रद्धालु मां दुर्गे की अपराजिता के फूल और पौधे से विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और जतरा बनाते हैं. साथ ही उस फूल और पौधे की लता को सालों भर घर में रखते हैं.

कभी पराजित नहीं होने वाला अपराजिता

दरअसल, अपराजिता कभी पराजित नहीं होने वाले को कहते हैं. इसलिए दशहरा के दिन इस फूल और पौधे का महत्व बढ़ जाता है. श्रद्धालु विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं.

विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे के महत्व की जानकारी देते स्थानीय और पुजारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अपराजिता से बनाते हैं जतरा

विजयादशमी के दिन श्रद्धालु अपराजिता के फूल और पौधे की लता से न सिर्फ मां दुर्गा की पूजा करते हैं, बल्कि फूल और पौधे की लता से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं और जतरा बनाते हैं. ऐसा माना जाता है की अपराजिता के फूल और पौधे से जतरा बनाने से सालों भर मां दुर्गे की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

क्या कहते हैं श्रद्धालु

अपराजिता के फूल और पौधे के महत्व को लेकर श्रद्धालु बताते हैं कि विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे से देवी की पूजा करते हैं. इससे देवी प्रसन्न होती हैं और जतरा बनाती हैं. सालों भर इस पौधे की लता और फूल को घरों में रखते हैं. इससे देवी मां की कृपा बनी रहती है.