बस्तर में बारिश का कहर जारी, दीवार गिरने से मासूम छात्र की मौत, जिले में कैसे मची तबाही जानिए रिपोर्ट में - SPECIAL REPORT ON BASAR FLOOD

बस्तर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है. बारिश के असर जानलेवा हो रहे हैं. अब तक का पूरा हाल आंकड़ों में जानिए

SPECIAL REPORT ON BASAR FLOOD
बस्तर में बारिश का कहर जारी जिले में कैसे मची तबाही जानिए रिपोर्ट में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2025 at 8:41 PM IST

बस्तर: जिले में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. बाढ़ और लगातार बारिश के दुष्प्रभाव अब जानलेवा होते जा रहे हैं. 3 सिंतबर की रात कच्चे घर की दीवार गिरने और मलबे में दबने से मासूम छात्र की मौत हो गई है. अब तक बस्तर जिले में ही मौतों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है. बस्तर में बारिश तबाही कैसे बन गई, क्या रेस्क्यू कार्य हो रहे हैं ये सब जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में..

SPECIAL REPORT ON BASAR FLOOD
बस्तर में बारिश का कहर जारी जिले में कैसे मची तबाही जानिए रिपोर्ट में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अलनार गांव में गई 14 साल के बच्चे की जान: नानगुर तहसील के अलनार गांव में 4 कमरे के कच्चे मकान में 10 लोगों का परिवार सो रहा था. इसी बीच करीब 2.30 बजे 1 कमरे की दीवार गिर गई. नीचे सो रहे बच्चे और दादी दीवार की चपेट में आ गए. बच्चा दीवार के मलबे में पूरी तरह दब गया और उसकी जान चली गई. वहीं बुजुर्ग दादी को भी चोट आई. मृतक छात्र का नाम लोकेश नाग है. जिसकी उम्र 14 साल है और 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था.

SPECIAL REPORT ON BASAR FLOOD
मृतक की दादी ने बयां किया दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
SPECIAL REPORT ON BASAR FLOOD
14 साल के बच्चे की गई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा?: पूरे जिले में बाढ़ के बाद राहत शिविर खोले गए, यहां बाढ़ पीड़ितों को ठहरने सहित आवास, भोजन तथा चिकित्सा जैसी अत्यावश्यक सेवाएं दी गई. पानी उतरने के साथ ही कई बाढ़ प्रभावित अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं. इधर, क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुल-पुलिया का मरम्मत काम शुरू किया गया है. हेल्पडेस्क नंबर 07782223122 और 07782222661 पर कॉल भी कर सकते हैं.

SPECIAL REPORT ON BASAR FLOOD
बस्तर में बारिश का कहर जारी जिले में कैसे मची तबाही जानिए रिपोर्ट में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक पहले कितने लोग ठहरे थे जानिए-

  • लोहंडीगुड़ा तहसील के माध्यमिक विद्यालय मांदर में 250 लोग
  • तोकापाल तहसील के प्राथमिक विद्यालय मटकोट में 40 लोग
  • तेलीमारेंगा ग्राम पंचायत भवन में 15 लोग
  • राजूर ग्राम पंचायत भवन में 16 लोग
  • प्राथमिक विद्यालय भवन पलवा में 60 लोग
  • बेड़ागुड़ा ग्राम पंचायत भवन में 40 लोग
  • दरभा तहसील के मंगनार ग्राम पंचायत भवन में 28 बाढ़ पीड़ित ठहरे थे.

बुधवार 4 सितंबर तक शिविर में कितने लोग ठहरे हैं-

  • माध्यमिक विद्यालय मांदर में 100
  • प्राथमिक विद्यालय मटकोट में 40
  • तेलीमारेंगा ग्राम पंचायत भवन में 10
  • मंगनार ग्राम पंचायत भवन में 28 बाढ़ पीड़ित रुके हुए हैं.
SPECIAL REPORT ON BASAR FLOOD
बस्तर में बारिश का कहर जारी जिले में कैसे मची तबाही जानिए रिपोर्ट में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे आई बाढ़: 23-24 अगस्त से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी. फिर 25 अगस्त की अतिवृष्टि हुई. मौसम वैज्ञानिक बीके चिन्दा ने बताया कि 3 दिनों तक हुई बारिश के कारण बस्तर में बाढ़ आई थी. 24 घंटे में बस्तर में 217 MM बारिश हुई थी. हालांकि, कहीं बादल नहीं फटा था. बारिश से नदी-नाले उफान पर आए और पानी ने विकराल रूप ले लिया.

बाढ़ पर राजनीति को भी समझिए: एक तरफ शासन-प्रशासन हरसंभव मदद की बात कह रहा है. दूसरी तरफ कांग्रेस राहत को लेकर सवाल उठा रही है. PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि, बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन की गाइडलाइन से हटकर स्पेशल पैकेज की घोषणा होनी चाहिए.

SPECIAL REPORT ON BASAR FLOOD
बस्तर में बारिश का कहर जारी, दीवार गिरने से मासूम छात्र की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार हर मुश्किल में बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. इसके साथ ही बर्बाद फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए. हर प्रभावित परिवार को 10-10 लाख रुपये की सहायता दी जाए. टूटी पुल-पुलिया को दुरुस्त करने और नए पुल बनाने का काम किया जाए. प्रभावितों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

बाढ़ के बाद के निशान और उसके असर को अलनार की घटना से ही समझा जा सकता है. जहां महज 14 साल के बच्चे की दीवार गिरने से मौत हो गई. इससे पहले तार और लकड़ियों के सहारे पुल पार करते बच्चों का भी वीडियो बीजापुर से वायरल हुआ था. ऐसे में भले ही शासन-प्रशासन युद्ध स्तर रेस्क्यू काम कर रहा हो फिर भी बस्तर में बाढ़ कई जख्म और सवाल छोड़ गई है.

फटी साड़ी, घटिया चावल है जले पर नमक, बस्तर बाढ़ पीड़ितों से सरकार कर रही मजाक: दीपक बैज
सीएम साय ने बाढ़ प्रभावित बस्तर का किया हवाई सर्वे, कांग्रेस का तंज, दर्द के आंसू हेलिकॉप्टर से कैसे दिखेंगे ?
बस्तर में बाढ़ के बाद भी जोखिम में जान, पुल टूटा तो लकड़ियों और तार के सहारे चढ़ रहे बच्चे

