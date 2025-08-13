ETV Bharat / state

शिमला के दिल में बसा आस्था का धाम, जहां 136 साल से गूंज रही है ‘राधे-श्याम’ की धुन - KRISHNA TEMPLE IN SHIMLA

इस जन्माष्टमी पर शिमला स्थित 136 साल पुराने कृष्ण मंदिर का इतिहास जानिए.

कृष्णा जन्माष्टमी 2025
कृष्णा जन्माष्टमी 2025 (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 6:51 PM IST

शिमला: "मुरली की मीठी तान है कृष्ण, भक्ति का परम ज्ञान है कृष्ण. धरती पर अवतार है, जिनका, वो सबसे महान है कृष्ण." जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम आपको अंग्रेजों के समय के यानि 136 साल पुराने कृष्ण मंदिर के बारे में बताएंगे. शिमला का गंज बाजार जहां चारों ओर भीड़भाड़, संकरी गलियां, पुरानी बाजार की महक, और इन सबके बीच खड़ा एक ऐसा मंदिर, जिसकी घंटियां 136 साल से लोगों की आस्था और विश्वास को जगाती आ रही हैं.

यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि ब्रिटिश काल का गवाह है, जिसने ब्रिटिश राज से लेकर आजाद भारत के 79 सालों तक का सफर देखा है. जन्माष्टमी के अवसर पर जब यहां फूलों की सजावट, भजन-कीर्तन और भक्तों की भीड़ होती है, तो ऐसा लगता है मानो पूरा गंज बाजार ही वृंदावन बन गया हो. मंदिर की सजावट में ही करीब 5 से 6 लाख का खर्च आता है.

शिमला का 136 साल पुराना कृष्ण मंदिर (ETV Bharat)

इतिहास: ब्रिटिश दौर की भेंट और सनातन धर्म सभा का संकल्प

ब्रिटिश शासन के समय, जब शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी थी. इसी काल में सनातन धर्म सभा के अथक प्रयासों से 1882 में मंदिर की नींव रखी गई और 1886 में इसका भव्य भवन तैयार हुआ. उस समय कालका से शिमला तक सड़कें कच्ची और संकरी थीं. लोग पैदल, घोड़ों या खच्चरों से यात्रा कर मंदिर आते थे. यह मंदिर केवल स्थानीय हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि कई अंग्रेज अधिकारियों के लिए भी आस्था का स्थान था. कहा जाता है कि वे भी यहां आकर मन्नत मांगते थे.

इतिहासकार एसआर हर्नौत ने बताया, "गंज बाजार का यह श्रीकृष्ण मंदिर केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि शिमला के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का भी अहम हिस्सा है. ब्रिटिश काल के समय मंदिर की स्थापना लगभग 137 साल पहले हुई और यह शिमला के पहले ऐसे मंदिरों में गिना जाता है, जो बाजार के बीचों-बीच बने. यहां जनमाष्टमी का उत्सव पहले भी भव्य होता था, लेकिन तब यह स्थानीय व्यापारी समाज के लिए एकजुटता का प्रतीक भी था. उस दौर में बिजली नहीं थी, लोग हाथ से बने दीयों से पूरी गली को सजाते थे. आज भी यह परंपरा कहीं न कहीं उसी भावनात्मक जुड़ाव के साथ आगे बढ़ रही है."

वृंदावन से आई मूर्ति, ‘आनंद कंद मुरली मनोहर’

मंदिर में स्थापित श्री राधा-कृष्ण की विग्रह मूर्ति को लेकर एक रोचक कहानी प्रचलित है. कहा जाता है कि यह मूर्ति 137 साल पहले वृंदावन से विशेष रूप से मंगाई गई थी. मूर्ति की सुंदरता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति ऐसी है कि इसे देखकर लगता है, मानो स्वयं भगवान कृष्ण राधा संग विराजमान हों और मुरली की मधुर धुन सुनाई दे रही हो. 1889 में मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा हुई और तब से लेकर आज तक मंदिर में भक्ति का दीप जल रहा है.

पुजारी सुशील चंद्र ने कहा, "हमारे मंदिर में जनमाष्टमी की शुरुआत सुबह मंगला आरती से होती है. दिनभर भजन-कीर्तन और कृष्ण लीलाएं होती हैं. सबसे खास क्षण रात 12 बजे का ‘महाआरती’ है, जब भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का शंख, घंटी और जयकारों के साथ स्वागत किया जाता है. भक्तों की भीड़ इतनी होती है कि गली तक फूलों और रंग-बिरंगी झालरों से सजी रहती है. यहां आने वाले भक्त सिर्फ शिमला से नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी आते हैं. हमारी कोशिश रहती है कि हर आने वाला श्रद्धालु प्रसाद और भगवान के आशीर्वाद के साथ लौटे. इस मंदिर की एक खासियत यह है कि यहां पूजा के समय जाति-पात या किसी तरह का भेदभाव नहीं होता. यहां जो भी आता है, वह ‘कृष्ण भक्त’ बनकर ही आता है".

ब्रिटिश अधिकारियों की आस्था

इतिहासकारों और स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि कई अंग्रेज अधिकारी, जो हिंदू धर्म के सांस्कृतिक पहलुओं से प्रभावित थे, वे इस मंदिर में आते थे. कुछ तो अपने कठिन प्रशासनिक निर्णय लेने से पहले भी यहां दर्शन करने आते थे.

मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं

पत्थरों और लकड़ी का संयोजन, शिखर की नक्काशी और गर्भगृह में मूर्ति की भव्यता, सब मिलकर इसे अद्वितीय बनाते हैं. मुख्य द्वार पर लगी पीतल की घंटियां और अंदर दीवारों पर बने चित्र, भगवान के जीवन प्रसंगों को जीवंत कर देते हैं.

जन्माष्टमी का पर्व – गंज बाजार में ‘वृंदावन’

जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में ऐसा माहौल होता है, जो देखने लायक होता है. सुबह से ही फूलों, झालरों और रोशनी से मंदिर सजने लगता है. भजन मंडलियां राधा-कृष्ण के भजनों से वातावरण को भक्तिमय कर देती हैं. रात 12 बजे जन्मोत्सव के समय शंख, घंटियां, ढोल-नगाड़े और ‘नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की’ के जयकारे गूंज उठते हैं. यहां का प्रसाद मखाने, पंजीरी और मिश्री भी अपने स्वाद और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है. स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि जन्माष्टमी के दिन गंज बाजार की रौनक दोगुनी हो जाती है. श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में रंग जाता है.

शिमला की लोक कथाओं में मंदिर का जिक्र

हिमाचल की कई लोककथाओं में इस मंदिर का जिक्र आता है. कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि यहां कई बार ‘चमत्कारी घटनाएं’ हुई हैं. बीमार लोग ठीक हो गए, कठिन समस्याओं का समाधान हुआ. यही वजह है कि इसे ‘साक्षात भगवान का धाम’ माना जाता है. पुस्तक "Shimla: Past & Present" में भी इस मंदिर का विस्तार से उल्लेख है, जिसमें ब्रिटिश दौर की कई कहानियां दर्ज हैं.

आज का मंदिर सेवा और समाज का संगम

आज भी यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है. सनातन धर्म सभा द्वारा यहां समय-समय पर भंडारे, भजन संध्या और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं. जरूरतमंदों की मदद करना और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना सभा का मुख्य उद्देश्य है.

क धरोहर, जो पीढ़ियों को जोड़ती है

गंज बाजार का श्री कृष्ण मंदिर सिर्फ ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि यह शिमला के इतिहास, संस्कृति और आस्था का जीता-जागता प्रमाण है. 136 साल से यह मंदिर लोगों को विश्वास, शांति और प्रेम का संदेश देता आ रहा है. जन्माष्टमी के दिन जब यहां की घंटियां बजती हैं और भजन की धुनें हवा में घुल जाती हैं, तो लगता है मानो समय ठहर गया हो और आप किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों.

