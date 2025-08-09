Essay Contest 2025

धरती निगल गई भाई-बहन को, बना दिया मंदिर! जानिए बिहार के रहस्यमयी 'भैया-बहिनी' मंदिर की कहानी - RAKSHA BANDHAN 2025

सिवान के भैया-बहनी गांव में रक्षाबंधन पर भाई-बहन के मंदिर में मिट्टी के टीले की पूजा होती है, जहां मन्नतें पूरी होने की मान्यता हैं.

Raksha Bandhan 2025
भैया-बहिनी मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read

सिवान: बिहार के सिवान जिले में एक ऐसा गांव है, जहां रक्षाबंधन का पर्व अनोखे तरीके से मनाया जाता है. यहां भाई-बहन के मंदिर में विशेष पूजा की जाती है, जहां लोग मन्नतें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं. यह मंदिर दरौंदा और महाराजगंज थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित भीखा बांध के भैया-बहिनी गांव में है.

मंदिर में मूर्ति नहीं, मिट्टी का टीला: यह मंदिर अपनी अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है. यहां कोई भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि भाई और बहन के प्रतीक के रूप में मिट्टी के दो टीले स्थापित हैं. एक टीला भाई का और दूसरा बहन का प्रतीक है. स्थानीय लोग इन्हें भाई-बहन के रूप में पूजते हैं और रक्षाबंधन के दिन यहां विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.

भैया-बहिनी मंदिर है खास (ETV Bharat)

मुगल काल से जुड़ी है कहानी: स्थानीय लोगों के अनुसार, यह कहानी मुगल शासनकाल की है. उस समय एक भाई अपनी बहन को उसके ससुराल से विदा कराकर घर ला रहा था. रास्ते में भीखा बांध गांव के पास मुगल सैनिकों ने उनकी डोली रोक ली और बहन के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की. भाई ने अकेले ही सैनिकों का विरोध किया, लेकिन उनकी संख्या अधिक होने के कारण वह हार गया.

धरती में समा गये भाई-बहन: ग्रामीण राम विचार सिंह ने बताया कि जब बहन ने अपनी लाज की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की, तभी धरती फट गई और भाई-बहन दोनों उसमें समा गए. कुछ समय बाद उसी स्थान पर दो वट वृक्ष उगे, जो धीरे-धीरे एक-दूसरे से मिल गए. इन्हीं वृक्षों को आज लोग भाई-बहन के प्रतीक के रूप में पूजते हैं. बाद में ग्रामीणों ने इस स्थान को मंदिर का रूप दे दिया.

Bhaiya Behani temple in Siwan
रहस्यमयी 'भैया-बहिनी' मंदिर (ETV Bharat)

"बहुत पुरानी मान्यता है. 500 सालों से हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं. मुगलकाल में सिपाहियों के डर से भाई बहन धरती में समा गए थे. उसके बाद यहां दो पेड़ निकल आए. उस समय से इन पेड़ों की पूजा की जाती है."- राम विचार सिंह, स्थानीय

रक्षाबंधन पर विशेष आयोजन: रक्षाबंधन के दिन इस मंदिर में दूर-दूर से लोग आते हैं. बहनें अपने भाइयों की सलामती और तरक्की के लिए मिट्टी के पिंडों और वट वृक्षों पर राखी बांधती हैं. इस दिन यहां भारी मेला भी लगता है. मान्यता है कि यहां मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती हैं, जिसके कारण इस मंदिर का महत्व रक्षाबंधन पर और बढ़ जाता है.

Bhaiya Behani temple in Siwan
मंदिर में मूर्ति नहीं, मिट्टी का टीला (ETV Bharat)

12 बीघा में फैला मंदिर परिसर: पहले इस मंदिर में केवल दो वट वृक्ष थे, जो आपस में मिले हुए थे लेकिन अब यह परिसर 12 बीघा में फैल चुका है. गांव वालों का कहना है कि इन वृक्षों की जड़ें कहां तक फैली हैं, यह आज तक कोई नहीं जान सका. यह रहस्य इस मंदिर की खासियत को और बढ़ाता है.

Bhaiya Behani temple in Siwan
चमत्कार और वट वृक्ष (ETV Bharat)

ग्रामीणों का सहयोग: मंदिर की देखरेख और साफ-सफाई का जिम्मा गांव वाले उठाते हैं. वे पूजा-पाठ में आने वाले श्रद्धालुओं की मदद करते हैं और मंदिर परिसर को स्वच्छ रखते हैं. रक्षाबंधन के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिससे यह स्थान और भी आकर्षक बन जाता है.

