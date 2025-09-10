ETV Bharat / state

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं का बनाया आत्मनिर्भर

दौराला ब्लॉक के मछरी गांव की रहने वाली रीना मलिक किसानों के लिए उपलब्ध कराती हैं पौधे.

मेरठ में हाईटेक नर्सरी
मेरठ में हाईटेक नर्सरी (Photo credit: ETV Bharat)
मेरठ : जिले के दौराला ब्लॉक के मछरी गांव की रहने वाली रीना मलिक किसानों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से पौधे तैयार करके उपलब्ध कराती हैं. रीना ने एक समूह बनाया और अपने साथ दस महिलाओं को जोड़ा, अब यह सभी आत्मनिर्भर हो गई हैं.

हाईटेक नर्सरी में रीना मलिक तमाम तरह के फल, फूल और सब्जियों की पौध तैयार कराती हैं. अब तक हजारों किसानों को रीना और उनकी टीम बिना मिट्टी के इस्तेमाल के हाईटेक मशीन से पौधे तैयार करके दे चुकी हैं.

मेरठ की हाईटेक नर्सरी (Video credit: ETV Bharat)

कहते हैं मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत की जाए तो रास्ते भी खुद ब खुद बन जाते हैं. ऐसी ही कहानी है यूपी के मेरठ जिले के दौराला ब्लॉक के जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर छोटे से गांव मछरी की रीना मलिक और उनकी टीम की.

'दुर्गा शक्ति समूह' बनाया : रीना ने दस महिलाओं के साथ मिलकर 'दुर्गा शक्ति समूह' बनाया. वह बताती हैं कि परिवार में शादी के बाद लगता था कुछ करें, लेकिन कर नहीं पा रही थीं, जिस वजह से एक नई सोच के साथ समूह बनाया. उन्होंने कई प्रशिक्षण लिए. वह बताती हैं कि इसी दौरान उद्यान विभाग ने एक खास नर्सरी गांव में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर बनाई. उस नर्सरी को चलाने के लिए आवेदन किया. काम मिल गया. जिसे अब सभी मिलकर दिसंबर 2023 से चला रहे हैं.

मेरठ की हाईटेक नर्सरी
मेरठ की हाईटेक नर्सरी (Photo credit: ETV Bharat)

'बीज लेकर तैयार करती हैं पौधे' : वह कहती हैं कि समूह की महिलाओं को हाईटेक नर्सरी का काम दिया गया. हमने मेहनत की, पहले लोग ऐसे देखते थे जैसे कोई अनोखा काम दुनिया में हमने ही करने का बीड़ा उठाया हो, लेकिन धीरे-धीरे लोगों की सोच बदल गई. वह बताती हैं कि हाईटेक नर्सरी में किसान से बीज लेकर पौधे तैयार करने लगीं. कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया. वह कहती हैं कि पहले छोटी-छोटी चीजों को करने से पहले सोचना और पूछना पड़ता था. अब हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं.

'किसान उपलब्ध कराते हैं बीज' : वह बताती हैं कि अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है. किसान उन्हें बीज उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद वह किसानों को पौधे तैयार करके देती हैं. इसकी एवज में एक रुपये प्रति पौधे की दर से वह लेती हैं. वह बताती हैं कि ऐसा भी होता है कि अगर किसान उन्हें बीज नहीं देते, लेकिन वह किसी फल फूल या सब्जी के पौधे लेना चाहते हैं तो उसी आधार पर खुद से उसी गुणवत्ता का बीज लाकर किसानों को पौधे तैयार करके देती हैं. इस प्रक्रिया में दो रुपये प्रति पौधे किसानों की ओर से उन्हें दिये जाते हैं.

किसानों को पौधे देतीं रीना मलिक
किसानों को पौधे देतीं रीना मलिक (Photo credit: ETV Bharat)

'किसानों को दिया जाता है दो रुपये प्रति पौधा' : वह बताती हैं कि बहुत सी वैरायटी ऐसी भी होती हैं, जिनके पौधे तैयार करने में अधिक खर्च आता है तो ऐसी स्थिति में उसी तरह से पौधों को तैयार करने पर मेहनताना तो लगभग वही रहता है, लेकिन बीज महंगा होने से कीमत बढ़ जाती है. फिर प्रति पौधे अधिक रुपये किसानों की ओर से तैयार पौधों को लेने के लिए दिये जाते हैं. रीना मलिक बताती हैं कि टमाटर, मिर्च, बैगन आदि का बीज सस्ता होता है. इन्हें अगर नर्सरी में स्वयं से तैयार करते हैं तो इच्छुक किसानों को दो रुपये प्रति पौधा दिया जाता है. इस काम से सभी की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी खुद की पहचान भी बना चुकी हैं और गांव में रहते हुए एक अच्छा रोजगार भी मिल गया है.

मेरठ की हाईटेक नर्सरी
मेरठ की हाईटेक नर्सरी (Photo credit: ETV Bharat)

अलग-अलग किस्मों की पौध तैयार की : वह बताती हैं कि अब तक टमाटर, बैगन, मिर्च, करेला, तरबूज की लगभग 15 से 16 वैरायटी और शिमला मिर्च की अलग-अलग किस्मों की पौध तैयार की है. इसी प्रकार टमाटर की अलग-अलग वैराइटी भी अब तक तैयार कर चुकी हैं. वह बताती हैं कि फूलों में गुलाब के अलावा गेंदा की अलग-अलग किस्म के पौध को तैयार करके किसानों को दे चुकी हैं. वहीं वर्तमान में भी जहां कई सब्जियों की पौध तैयार की जा रही है, वहीं 19 तरह की तो गुलदावरी की पौध तैयार की जा रही है. पपीते की अलग अलग किस्म के पौधे भी उन्होंने उगाए हैं.


'पौधों की डिमांड ज्यादा' : वह बताती हैं कि जो भी सब्जियां तैयार होती हैं वह सभी सब्जियों की प्रजातियों की पौध तो यहां तैयार होती ही है, इसके अलावा जो सब्जियां खुले में खेत में किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं, उनके पौधे भी तैयार करती हैं. वह बताती हैं कि उनके साथ जो दस महिलाएं जुड़ीं हैं. वह स्वयं भी कभी फ्री नहीं रहतीं. पौधों की डिमांड भी किसानों की बहुत ज्यादा है. जहां तक पौधों को बिक्री करने की बात है तो इसमें उनसे सीधे तौर पर किसान तो सम्पर्क में रहते ही हैं.

मेरठ की हाईटेक नर्सरी
मेरठ की हाईटेक नर्सरी (Photo credit: ETV Bharat)

प्रदर्शनी और कृषि मेलों में जाती है टीम : इसके अलावा उद्यान विभाग की तरफ से प्रदर्शनी आदि लगती है या फिर किसी भी सरकारी विभाग की ओर से आयोजन होते हैं, वहां भी उनकी टीम जाकर अपने यहां उगाए गये तमाम तरह के पौधों को लेकर प्रदर्शनी में या कृषि मेलों में जाते हैं. वह बताती हैं कि इसी प्रकार जब भी कहीं स्वयं सहायता समूह वगैरह की मीटिंग होती तो वहां भी अलग-अलग फल, फूल और सब्जियों के पौधे लेकर जाती हैं. उनका कहना है कि करने के लिए बहुत कुछ है और इस काम को करके उनका न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उन्हें खुशी भी मिलती है, जब लोग ये रिस्पॉन्स देते हैं कि उनकी नर्सरी में तैयार पौधों पर खूब उत्पादन हो रहा है.

'सब्जियां और फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे किसान' : वह बताती हैं कि जो महिलाएं साथ जुड़ी हैं, उन परिवारों के पास भी खेती योग्य जमीन है. ऐसे में किसान सब्जियां और फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, इससे भी उन्हें मुनाफा होता है. सभी में आत्मनिर्भरता आई है. वह बताती हैं कि इतने थोड़े से समय में अब तक लगभग 6 लाख पौधे किसानों के आर्डर पर तैयार कर चुके हैं, जबकि इसके अलावा लाखों की संख्या में पौधे खुद से तैयार करके भी अलग-अलग लोगों को उपलब्ध करा चुकी हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी इनकम हो जाती है. उस इनकम को यह आपस में बांट लेती हैं.

किसानों के लिये तैयार किये जाते हैं पौधे.
किसानों के लिये तैयार किये जाते हैं पौधे. (Photo credit: ETV Bharat)

'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी' कहकर पुकारते हैं : प्रियंका बताती हैं कि पति या परिवार के अन्य सदस्यों से खर्च के लिए रुपये मांगने नहीं पड़ते, बल्कि अब तो परिवार के लिए खुद भी जरूरत के सामान समेत आर्थिक रूप से भी सहयोग करने में सक्षम हो गई हैं. वह बताती हैं कि जब तक ग्रुप में सभी महिलाएं साथ नहीं थीं उससे पहले कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आज जब भी कहीं कोई देखता है तो तुरंत लोग सम्मान देते हैं. लोग 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी' कहकर पुकारते हैं.

'आत्मनिर्भर होकर एक अलग ही आत्मविश्वास भी आया' : वह बताती हैं कि लोग अपने घरों में अब सब्जियां उगाते हैं. ऐसे में काफी दूर-दूर तक लोगों को जानकारी हो चुकी है कि हाईटेक तरीके से पौधे तैयार होते हैं. लोग लगातार आकर पौधों की खरीद करते हैं. जो लोग नहीं आ पाते और उन्हें रुपये भेज देते हैं तो भी वह उन तक पौधों को पहुंचाने की कोशिश करती हैं. वह बताती हैं कि वह एक हाउस वाइफ हैं. पहले वे घर में रहती थीं, ऐसे ही घर में ही पूरा दिन उनका निकल जाता था, लेकिन रीना दीदी ने सम्पर्क किया तो एक साथ जुड़कर शुरुआत की. आत्मनिर्भर होकर एक अलग ही आत्मविश्वास भी आया.


कृष्णा कहती हैं कि पहले घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से परेशान रहती थीं. उन्हें भी मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था, फिर एक साथ जुड़कर समूह बनाया और अब तो खुद इस पॉली हाउस में ही इतना काम है कि यहां मेहनत करती हैं. इससे अच्छा खासा मुनाफा भी होता है. घर में भी अब रुपये पैसे की समस्या नहीं रहती है. परिवार का गुजारा भी ठीक हो रहा है.



अनीता बताती हैं कि अब उन्हें काम मिल गया है, वह भी उत्साहित हैं. घर की पहले स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मेहनत करने से खुद के आगे आने के बाद काफी कुछ बदल गया है. सारा खर्च वगैरह करने के बाद आराम से प्रत्येक को हर महीने लगभग 15 से 20 हजार रुपये की इनकम हो जाती है.

जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार बताते हैं कि इस हाईटेक नर्सरी में बिना मिट्टी के इस्तेमाल से पौधे तैयार किये जाते हैं. क्योंकि मिट्टी में बीज उगाने पर काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है. बीमारियों का खतरा भी ज्यादा रहता है, जबकि कोकोपीट (Cocopeat) नारियल के छिलकों से बने खास मिश्रण में पर्लाइट और वर्मीक्यूलाइट को मिलाकर एक बढ़िया पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं. जिसमें इसमें कोकोपीट नमी बनाए रखने में सहायक है.

वह बताते हैं कि पर्लाइट मिट्टी को हवादार और अच्छी जल निकासी वाला बनाने में सहायक है, और वर्मिकुलाइट नमी और पोषक तत्व बनाए रखने में सहायक होता है. बीज खास मशीन से उगाने से जो मिक्चर तैयार किया जाता है, उसमें 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग पर्लाइट और 1 भाग वर्मिकुलाइट का मिश्रण मिलाते हैं.

वह बताते हैं कि इस प्रकार 100 प्रतिशत प्राकृतिक रूप से पौधे उगाए जाते हैं, ये मिश्रण पानी को भी अच्छी तरह सोख लेता है. ये एंटी-फंगल होता है, जिससे बीज बोने और पौधों को उगाने के लिए यह एक शानदार विकल्प है.


ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उपनिदेशक उद्यान विभाग डॉ विनीत कुमार बताते हैं कि सरकार की मंशा है कि लोग आत्मनिर्भर बनें. किसानों की आमदनी बढ़े. उन्हें अच्छे और रोग मुक्त पौधे मिल सकें, इसलिए उद्यान विभाग की ओर से कुछ चुनिंदा जगहों पर हाईटेक नर्सरी विकसित की जा रही है. हाइटेक नर्सरी की जिम्मेदारी मछरी गांव में जिस समूह को दी गई है, वह समूह अच्छा काम कर रहा है. उन सभी महिलाओं ने आत्मनिर्भर होकर गुणवत्ता के पौधे तैयार कर अपनी अलग पहचान बना ली है.

डॉ विनीत कुमार बताते हैं कि उद्यान विभाग की ओर से जो नर्सरी विकसित की गई है, उनको महिलाओं का समूह चला रहा है और नर्सरी में जो कमाई होती है, उसका 20 फीसदी उद्यान विभाग को हाईटेक नर्सरी के रखरखाव के लिए मिलता है. बाकी समूह की महिलाएं आपस में बांट लेती हैं.


