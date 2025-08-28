ETV Bharat / state

बच्चों में जन्मजात बीमारी थैलेसीमिया का इलाज अब एसएमएस अस्पताल में मिलेगा - SMS HOSPITAL JAIPUR

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में थैलेसीमिया मरीजों के लिए विशेष ओपीडी शुरू की गई है. देश में 4 करोड़ लोग इस बीमारी के वाहक हैं.

SMS Hospital Jaipur
एसएमएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025

जयपुर: राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अब बच्चों में होने वाली जन्मजात बीमारी थैलेसीमिया का विशेष इलाज उपलब्ध होगा. इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने थैलेसीमिया मरीजों के लिए समर्पित (डेडिकेटेड) ओपीडी शुरू की है. इस ओपीडी में थैलेसीमिया या अन्य रक्त रोगों से जूझ रहे मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच और काउंसलिंग की जाएगी.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि थैलेसीमिया का इलाज काफी लंबा चलता है और इसमें नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन समेत अन्य उपचारों की आवश्यकता होती है. इन जरूरतों को देखते हुए ही अस्पताल के धन्वंतरी भवन की चौथी मंजिल पर इस विशेष ओपीडी की शुरुआत की गई है.

थैलेसीमिया; एक रक्त विकार: उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है. इस बीमारी से पीड़ित मरीज के शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिसके कारण उसे समय-समय पर खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है. भारत को अक्सर 'थैलेसीमिया की राजधानी' कहा जाता है. दुनिया में सबसे अधिक थैलेसीमिया मरीज भारत में हैं.

थैलेसीमिया;प्रमुख तथ्य:

  • देश में 4 करोड़ से अधिक लोग थैलेसीमिया के वाहक हैं.
  • देश में ढाई लाख से अधिक बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं.
  • हर साल लगभग 25,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ जन्म लेते हैं.
  • एक थैलेसीमिया मरीज के इलाज पर हर साल लगभग दो लाख रुपए का खर्च आता है.
  • विश्व में थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों की औसत आयु मात्र 20 वर्ष है.

माता पिता में लक्षण नहीं दिखाई देते: चिकित्सकों का कहना है कि आमतौर पर थैलेसीमिया के वाहकों (माता पिता ) में इस बीमारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन यह बीमारी उनसे उनके बच्चों में पहुंच जाती है. भारत में 4 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी के वाहक हैं, यानी उन्हें रोग नहीं है, लेकिन वे इसे अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं.

स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से संभव है इलाज: चिकित्सकों के अनुसार पहले थैलेसीमिया का इलाज संभव नहीं था, लेकिन अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के माध्यम से इसका सफल इलाज किया जा रहा है. आमतौर पर इस उपचार का खर्च 40-45 लाख रुपए तक आता है, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल में यह इलाज निःशुल्क किया जाता है. बताया जाता है कि करीब दो साल पहले राज्य कैंसर संस्थान में थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चे का सफलतापूर्वक इलाज भी किया गया था.

