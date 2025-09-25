बिहार में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर को विशेष जॉब कैम्प.. इस पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन
Published : September 25, 2025 at 11:35 AM IST
मुंगेर: बिहार में मुंगेर जिला नियोजनालय दिव्यांगजनों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष जॉब कैम्प और व्यावसायिक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन कर रहा है. यह शिविर 27 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से जिला नियोजनालय, मुंगेर के कार्यालय परिसर में आयोजित होगा. इस अवसर पर विभिन्न नामी कंपनियां उपस्थित रहेंगी, जो दिव्यांग युवाओं को नौकरी के अवसर और कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी.
प्रमुख कंपनियों की भागीदारी: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस शिविर में कई प्रतिष्ठित संस्थान हिस्सा लेंगे, जिनमें यूथ फॉर जॉब्स, डेल्हीवरी, और एलआईसी जैसी कंपनियां शामिल हैं. ये कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी और दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी. यह पहल न केवल रोजगार सृजन करेगी, बल्कि दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
यूथ फॉर जॉब्स के तहत अवसर: यूथ फॉर जॉब्स द्वारा असिस्टेंट या एसोसिएट के 25 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 10वीं पास और 18-30 वर्ष आयु सीमा के उम्मीदवार पात्र होंगे. चयनित उम्मीदवारों को 8,800 रुपये मासिक मानदेय के साथ प्रोत्साहन राशि मिलेगी. यह पद विशेष रूप से बधिर (Deaf) और 40-60% शारीरिक अक्षमता (OH) वाले उम्मीदवारों के लिए हैं. कार्यस्थल जमालपुर और बिहार के अन्य क्षेत्र होंगे.
डेल्हीवरी में नोजलमैन के पद: डेल्हीवरी कंपनी 50 नोजलमैन पदों के लिए भर्ती करेगी. इसके लिए 10वीं पास और 18-32 वर्ष आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को 8,800 रुपये मासिक वेतन के साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा. ये पद मुंगेर में कार्य करने के लिए होंगे, जो स्थानीय युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है.
एलआईसी और अन्य संस्थानों में अवसर: एलआईसी द्वारा लास्ट माइल एजेंट के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए 10वीं पास और 18-45 वर्ष आयु के उम्मीदवार पात्र होंगे. चयनित उम्मीदवारों को 10,000-18,000 रुपये मासिक वेतन, मेडिकल सुविधा और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इसके अतिरिक्त, एलआईसी, मुंगेर द्वारा बीमा सखी के 10 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 10वीं पास, 18+ आयु के उम्मीदवारों को 7,000 रुपये मासिक वेतन और कमीशन मिलेगा. साथ ही, ग्रामीण वाहक एजेंट के 10 पदों पर 10वीं पास और 18-35 वर्ष आयु के उम्मीदवारों को 5,000 रुपये मासिक वेतन के साथ कमीशन दिया जाएगा. ये सभी पद 40-60% शारीरिक अक्षमता (OH) वाले उम्मीदवारों के लिए हैं.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तें: इच्छुक उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, रंगीन फोटो और बायोडाटा के साथ शिविर में शामिल होना होगा. महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर पंजीकृत उम्मीदवार ही इस शिविर में भाग ले सकेंगे. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें पहले एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
दिव्यांगजनों से अपील: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे इस जॉब कैम्प में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों. यह शिविर न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि भविष्य की व्यावसायिक दिशा तय करने में भी सहायता करेगा. जिला नियोजनालय इस भर्ती प्रक्रिया में केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे.
"महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल वे उम्मीदवार ही इस कैंप में भाग ले सकेंगे जो राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर पंजीकृत हैं. अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो पहले एनसीएस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें."-राणा अमितेश, जिला नियोजन पदाधिकारी
