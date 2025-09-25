ETV Bharat / state

बिहार में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर को विशेष जॉब कैम्प.. इस पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 25, 2025 at 11:35 AM IST

मुंगेर: बिहार में मुंगेर जिला नियोजनालय दिव्यांगजनों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष जॉब कैम्प और व्यावसायिक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन कर रहा है. यह शिविर 27 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से जिला नियोजनालय, मुंगेर के कार्यालय परिसर में आयोजित होगा. इस अवसर पर विभिन्न नामी कंपनियां उपस्थित रहेंगी, जो दिव्यांग युवाओं को नौकरी के अवसर और कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी. प्रमुख कंपनियों की भागीदारी: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस शिविर में कई प्रतिष्ठित संस्थान हिस्सा लेंगे, जिनमें यूथ फॉर जॉब्स, डेल्हीवरी, और एलआईसी जैसी कंपनियां शामिल हैं. ये कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी और दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी. यह पहल न केवल रोजगार सृजन करेगी, बल्कि दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. 27 सितंबर को विशेष जॉब कैम्प (ETV Bharat) यूथ फॉर जॉब्स के तहत अवसर: यूथ फॉर जॉब्स द्वारा असिस्टेंट या एसोसिएट के 25 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 10वीं पास और 18-30 वर्ष आयु सीमा के उम्मीदवार पात्र होंगे. चयनित उम्मीदवारों को 8,800 रुपये मासिक मानदेय के साथ प्रोत्साहन राशि मिलेगी. यह पद विशेष रूप से बधिर (Deaf) और 40-60% शारीरिक अक्षमता (OH) वाले उम्मीदवारों के लिए हैं. कार्यस्थल जमालपुर और बिहार के अन्य क्षेत्र होंगे. डेल्हीवरी में नोजलमैन के पद: डेल्हीवरी कंपनी 50 नोजलमैन पदों के लिए भर्ती करेगी. इसके लिए 10वीं पास और 18-32 वर्ष आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को 8,800 रुपये मासिक वेतन के साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा. ये पद मुंगेर में कार्य करने के लिए होंगे, जो स्थानीय युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है.